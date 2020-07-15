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【地產人地產事@iM網欄】名片臨琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項

名人薈萃 07:01 2020/07/15

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很多時客人第一次接觸地產代理，都會收到地產代理的名片。上面臨琳瑯滿目的，印著屬於他們的功績，有熨金也有熨銀，究竟這是甚麼？

首先，以業界來説，銷售行業界有一個由香港管理專業協會（HKMA）舉辦的傑出銷售員獎（DSA)和全港傑出青年推銷員大獎（OYSA)，被譽為行業界的奧斯卡大獎。每一間公司包括保險、銀行、服飾等行業每年只能選派5人去角逐獎項，這是比較有代表性的行業界獎項，本人亦有幸得過此獎。

之後就是各公司的獎項，大部份都由業績數字去爭取。包括中原、美聯、利嘉閣的金鷹、銀鷹和香港置業的置專會，就是其中一個例子，能夠獲得這個榮譽，都是在當年表現得最出色的地產代理。接下來還有的，是很容易理解的最高單數獎和大Deal獎。最高單數獎，顧名思義就是該營業員在當月或當季是公司的前列份子。而大Deal獎就是，速成過一些很大銀碼的成交。

當然，獎項只是其次，最主要看人心。一個好的地產代理，往往不只業績能夠反映，我覺得最重要的，是能夠提供正確和準確分析和推介。舉一個例子，新婚夫婦選擇樓宇和地區，很多時都只考慮到自己上班和二人生活的習慣，而往往很少會考慮將來有小朋友的問題。當有了小朋友，很多人又會因為需要校網或搬回老家附近方便長老照顧。每一個人生階段都會有不同需求，一個好的地產代理，往往可以引導客人去思考多點自身需要，從而找到比較合適的單位。

在客人選擇樓房時，做到推心致腹、將心比己的服務精神，這就已經是我心中的最佳經紀！

作者_百曉生簡介：

外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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撰文 : 百曉生、編輯：邊婕

欄名 : 地產人地產事

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