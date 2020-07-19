【英倫的天空@iM網欄】英國入門生意選擇 - 便利店

近日香港風雲不定，筆者的電話響個不停。都是一些新知舊雨詢問來英國有甚麼可以搞作。如果是專業人士，英文無難度，當然希望從事老本行。而對缺乏一技之長的香港朋友，來英國發展最大的障礙還是語言，但英文的聽講能力提升很難速成，所以筆者建議需要着眼一些語文要求較低的行業。

「大衞叔叔，唔通我真係要來做倒垃圾？哈哈。」講到倒垃圾，現在已經很機械自動化，有機會看到，就會了解到，已經不是甚麼難以接受的職業，運動多身體好，可能意外地練得一身令人羨慕的韓式腹肌。但我是想介紹，可以考慮做風險非常低的行業──銷售日用必需品的便利小商店Convenience Store。

在英國街頭巷尾，都不難發覺這些便利商店的存在，在倫敦人口稠密的區域，有時一條街會有兩三間大同小異的便利店在良性競爭。這個行業近年漸被少數民族壟斷，因為營業時間長而且比較悶，習慣養尊處優的英國人，多不會選擇這個行業。但經營便利店沒有學歷要求，不需專業知識，無需經驗，容易上手，只要有穩定顧客及現金流，那麼以後的生計就解決了。由於倫敦區域的人口生活較活躍，所以便利商店的營業時間會較其他地區長，朝六晚十，甚至一星期七天；倫敦以外的，一般晚上六、七點，最遲八點就會打烊，有較正常的作息時間。

若要經營一間便利店，筆者提議去一些山城小鎮，那裏競爭較少，生活亦較閑適，在一些生意轉讓銷售網站，你會不難找到便利店的賣盤，只要小心研究，應該可以找到一些值得購買的便利店。在你的小心研究當中，有幾個數字應要謹慎查核：營業額，售價和利潤。營業額高利潤自然會高，那麼售價亦會較高。若以一間每星期5000鎊營業額的便利店來說，以52星期計算即每年26萬鎊收入，gross margin 35%，除去貨物成本外，應有9萬鎊收入，再減去鋪租等開支約2萬鎊，若你不怕辛苦，自己經營，剩下7萬鎊就全是你的了。

但在正常情形之下，因為工作時間長，在計算運營成本的時候，我們需要預算一至兩個全職或兼職員工的薪酬在內。那麼再扣除2至3萬鎊人工開支，經營純利就約4至5萬鎊一年了。

天道酬勤，經營便利店的優點是實買實賣，無需專業知識，營運容易，多半電腦化，便於監察。移民後初來報到，人生路未熟的時候，不失為一個穩陣的選擇。在小店內也能建立街坊鄰居網絡，免費練習提升英語能力。香港人勝在富創意及靈活，可能帶給英國人不一樣的便利店體驗。



作者_大衞叔叔簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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