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【公關港故事@iM網欄】一萬怎樣使用才好？ 儲蓄？投資？還是消費？

名人薈萃 07:30 2020/07/17

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早前疫情漸見曙光，市民開始外出消費，而且政府向市民派發一萬，雖然現在疫情又再反覆，但還是應該好好計劃怎樣善用這筆金錢。

 

要善用金錢，個人會分為三個主要部份，儲蓄、投資、消費。就儲蓄方面，早前各大銀行各出奇謀，希望以不同優惠吸引市民將政府今次派發的一萬存進銀行，在此不贅。投資方面，除了港股之外，如果是初學者，也可以考慮投身美股的行列，可以考慮不同的 ETF，ETF 是一籃子的股票，與指數掛勾的 ETF 的好處是可以讓大家簡單地跟隨當地大市升跌投資。

 

至於消費方面，不少本地酒店因應疫情推出絕佳優惠，不少是住宿連餐飲優惠，以一個價錢，就可以享用自助餐與住宿體驗。筆者也留意到近來不同的商場近來都紛紛各出奇謀，例如鑽石山的荷里活商場早前聯同4大人氣網上直播代購平台店主及主播進行直播，讓顧客可以足不出戶以低至1折價錢購買心水貨品；THE ONE 和皇室堡就推出現金券回贈的優惠，客人在其商場消費滿指定金額，即可免費領取商戶現金券。全港最多商場的新地就推出「萬元狂賞」，他們旗下24個商場，在7月每個週末，向當日累積消費滿一萬元而金額最高的消費者送出$1萬現金獎券，活動期內每日都有其他獎賞，盡力吸引市民在場內「報復式消費」。

 

而在早前疫情較為緩和的時間，筆者也把握時間與朋友多到酒吧輕嚼數杯，在疫情下，人與人之間的交流來得彌足珍貴。我們都不能預計未來疫情的發展，但能夠把握見面的時間，也是一種福氣。

 

其實不論是儲蓄、投資抑或是消費也好，最重要的還是清楚當中的價值。儲蓄可能會讓人心安，投資可以帶來資產增值，而消費有時則可以帶來快樂，三者沒有絕對的比例，但最重要的還是讓自己能夠開開心心地生活，做著自己喜歡的事。在滿足到基本生活條件後，懂得活在當下，就是最好的選擇。

 

作者_張嘉晉簡介：

公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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撰文 : 張嘉晉、編輯：邊婕

欄名 : 公關港故事

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