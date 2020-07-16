【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】逐「跑」適應 忌一步登天 全馬42.195km點練好？

最近天氣比較熱，相信大家跑步時都會感到吃力，因此大家練習時不要太搏命，記緊要多加休息，如果時間許可，盡可能選擇較早的時段如早上6、7點，或夜晚時候跑，會較為舒服些。當然早上5、6點更佳，因為太陽未到7點已高高掛，曬著跑總會有點吃力，但都市人生活繁忙，深夜12時過後才去睡總是例行公事，睡眠不足而早跑就不好了。

不少跑友在跑了好一段時間後，都想參加不同的大小比賽，例如10公里、半馬或全馬挑戰自己，但往往又擔心究竟能不能順利完成，又或擔心完賽時間太慢。其實，只要有一定的訓練次數，要完成目標賽事其實不難，正所謂「沒有奇蹟，只有累積」，例如要完成十公里比賽，每星期跑一、兩次五至六公里，周末長跑八公里左右，順利完成實在可以預期，但每星期只跑一、兩次十公里，又能否順利完成半馬及全馬呢？

跑步切忌一步登天，未跑過十公里，一下子就跑半馬，又或是未跑過半馬，就走去跑全馬都不太建議，因為除了有機會未能順利完成賽事之外，還會容易抽筋，甚至受傷，所以按部就班最重要，因為身體需要逐漸適應跑步的距離，才能順利應付。

如果大家有跑運動場「衝圈」的習慣，可能會留意到無論是青衣、九龍灣、彩虹斧山道、深水埗運動場以至跑馬地馬場的晚上，都會聚集一班跑步高手，實情是，不少地區跑會組織都會於晚上在運動場開班，大家不妨在疫情好轉、運動場重開之時多加留意，甚至報名參加，在價錢相宜下，得到高手指導，隨時進步神速。小弟亦曾跟過「樂華跑會」訓練過一段時間，狀態亦因而fit了不少呢！這些跑班會教導大家如何做好跑前熱身，糾正跑姿，以及進行不同的跑步練習，包括輕鬆跑(easy run)、速度跑(interval run)、配速跑(tempo run)及長跑等，千萬不要看輕這些訓練，職業跑手都是由這些基本訓練開始，才可以更上一層樓。

在這裡簡單講講輕鬆跑、速度跑及配速跑的概念，讓大家有初步認識。輕鬆跑，其實是相對速度跑及配速跑輕鬆，根據Hansons Marathon Method，大約是較馬拉松的目標配速慢一分鐘至分半鐘左右，若閣下希望以四小時完成全馬，即每公里配速約5分40秒左右，輕鬆跑的速度就大約為每公里6分40秒至7分10秒，當然這只是個建議範圍，隨心輕鬆跑就可以。

速度跑則要求跑手進行多組固定距離的高速度訓練，組與組之間有一定的休息，而休息可以是慢跑一段指定的距離，又或是緩慢步行指定的時間（例如3至5分鐘）。以400米 速度跑為例子，根據Hansons Marathon Method，建議進行12組400米，若目標希望以一小時完成10公里賽事，每一個400米目標完成時間大約2分20秒，而組與組之間的休息是慢跑400米，慢跑完隨即進行下一組衝刺。最理想的速度跑訓練，就是下一組比上一組快，即最後一組的速度是最快的，這對提升速度及耐力有莫大幫助。速度跑的長度可以短至100米，長至兩三公里都有，可謂「豐儉由人」。初試速度跑的跑友可能會感到不習慣，建議可以小試牛刀，以短距離少次數為主，慢慢才提升有關組數。

至於配速跑，即是以馬拉松的目標配速去跑一定長度距離，通常大約10 至15公里左右，以四小時完成全馬的目標計算，配速跑的速度就是大約每公里5分40秒，若訓練長度是20公里或以上，同等速度的訓練亦可視為長跑訓練，即大家所謂的「長課」。在一般的馬拉松訓練課表，通常每一星期會有一天是速度跑，一天配速跑，一天長跑，中間會以輕鬆跑作緩衝，即若今天進行速度跑訓練，明天會先以輕鬆跑稍作休息，後天才進行配速跑或長課。

以上只是簡單概念分享，讓有意進軍半馬或全馬的朋友，認識多些不同的跑步練習，希望為大家帶來不同的跑步樂趣，甚至是因為速度提升而帶來的滿足喜悅，但緊記要一步一步來，不要操之過急啊！

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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