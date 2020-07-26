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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】如何保鮮愛情？紅玫瑰保鮮花鎖住最美的愛情

名人薈萃 07:31 2020/07/26

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紅玫瑰，是愛情的象徵。

紅玫瑰美艷、動人、浪漫，就像愛情。

太多愛情故事都圍繞着玫瑰花而發生。

紅玫瑰，是愛情的象徵。紅玫瑰保鮮花鎖住至死不渝的愛情

紅玫瑰因其美麗的外表而受到人們的青睞，自維多利亞時代以來，紅玫瑰就被用來傳達信息和表達意思。紅玫瑰包含了花語及含義，為您的花禮增添獨特的心意。紅玫瑰嬌艷欲滴、芬芳迷人、熱情奔放，花語是「熱戀、熱情、熱愛」，代表着「希望與你泛起激情的愛」，寓意是真誠的愛、真心真意，我愛你! 紅玫瑰代表着堅貞不渝的愛情。

在古希臘，愛神阿芙羅狄蒂（維納斯）（希臘語：Αφροδίτη、拉丁語：Aphrodite）是最美麗的女神，連眾神之王宙斯都愛上了她。阿芙羅狄蒂暗暗地愛上了美少年阿多尼斯神，拒絕了宙斯的愛。宙斯因愛生恨，強迫阿芙羅狄蒂嫁給最醜陋的火神赫菲斯托斯，阿芙羅狄蒂非常痛苦，她的愛始終放不下阿多尼斯。之後不幸的事發生了。有一天，阿多尼斯出外打獵受傷了，血流不止，他發出悽慘的呼喚。聽到情人慘呼，阿芙羅狄蒂飛奔而去。森林的荊棘劃破了她的腳和手，鮮血滴了一路。她趕到阿多尼斯身邊時，他已血流成河。阿芙羅狄蒂放聲嚎哭，她的眼淚滴下鮮血的地方，就開出了遍地的鮮紅的紅玫瑰。從此，紅玫瑰就象徵至死不渝的愛情。

《維納斯的誕生》是桑德羅·波提切利於1482年－1486年所繪的蛋彩畫，佛羅倫薩烏菲齊美術館藏。畫中描述阿芙蘿迪蒂（維納斯）是最美麗的女神。

電影《美女與野獸》（英語：Beauty and the Beast）是家傳曉戶的經典童話。女主角Belle喜歡玫瑰，父親問她想要甚麼，每一次她都要紅玫瑰。王子嘲笑假裝落魄的女巫變成野獸，獨居在城堡之中，父親因偷了城堡的紅玫瑰而被野獸抓走，Belle為了救父親與野獸留在城堡，繼而與野獸發生了一段至死不渝的愛情。

美女與野獸是家傳曉戶的經典童話，女主角Belle而與野獸發生了一段至死不渝的愛情。

近年，保鮮花熱潮吹到香港，用獨特配方的保鮮液來取代植物中的水份及養份，不用澆水，可長期保存，有些可保存1-3年之久，留住紅玫瑰最美最動人時刻，鎖住至死不渝的愛情。筆者於去年12月好友結婚時，親手做了一個主色紅玫瑰保鮮花瓶祝賀一對新人，加上一對新人的最動人的相片，鎖住最美的愛情。一對新人收到後非常喜歡，筆者都覺得好滿意，希望好友婚姻美滿愉快、甜甜蜜蜜。

筆者就喺舊年12月好友結婚時，親手做了一個主色紅玫瑰保鮮花瓶祝賀一對新人，加上一對新人的相片。一對新人收到後非常喜歡。

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit、編輯：邊婕

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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