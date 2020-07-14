【輪•流轉@iM網欄】正股郁輪價唔郁？　輪商熱綫FAQ (一)

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上回講到，接聽熱線電話是窩輪牛熊證銷售員的工作一部份，今次就同大家分享一下，在熱線中最常遇到的投資者疑問：「點解正股郁，輪價唔郁嘅? 」
先講一個非常常見的情況，就是投資者只將「相關資產價格變動幅度」乘以「實際槓桿」，以計算窩輪價格升跌幅。此方法無疑是絕大部份投資者用以評估潛在回報及損失的方法，不過其實這個只是最初步約略的計算方法，正如學揸車，一開始會教踩油、剎車和扭軚，然而，到真正在道路上行駛時，駕駛者還有很多細節需要學習和留意。
影響窩輪價格的因素有六個，而相關資產價格只是其中一個主要因素：
當中以因素1至4出現的機會較多，對輪價的影響亦較大，而5及6的情況較少出現，對證價的影響亦相對輕微。不過，老實說，看到上面的箭咀升升跌跌，覺得混亂是完全可以理解，但投資、尤是衍生工具有槓桿效應，著實有很多因素需要考慮，大家用真金白銀投資前，最需要做的是了解產品的運作，以及仔細觀察產品價格的變動模式，我會用「望實」來形容。坦白講，就算作為銷售員，日對夜對窩輪牛熊證，在知道輪證條款後，也需要觀察其開價，才可以真正了解相關產品。
舉個例，要理解資產價格對於輪價的影響，可以揀兩隻年期相若的窩輪，一隻價外20%，另一隻價外5%，理論上，前者的實際槓桿會較高，試觀察及比較兩隻窩輪幾日的價格變動，較價外的證由於時間值損耗較大，故實際的價格變幅可能會較偏離最初以「相關資產價格變動幅度」乘以「實際槓桿」計算出來的理論升跌幅。又例如，要了解市場供求對輪價的影響，可以挑選兩隻相近行使價及年期的窩輪，一隻街貨70至80%，另一隻街貨低於10%，很常見的是高街貨證的買賣差價較闊，變相令投資者一買一賣的成本增加。總括占言，長時間觀察可視為專業訓練，久而久之，可以令你更透徹了解窩輪牛熊證，縮短揀輪的時間。
係呀，投資的確要做好多功課，下次再講下其他的投資者FAQ。
重要風險通知
本結構性產品並無抵押品。
結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。
閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。
作者_葉文炘簡介：
現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。
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撰文 : 葉文炘、編輯：邊婕
欄名 : 輪•流轉