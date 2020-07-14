【輪•流轉@iM網欄】正股郁輪價唔郁？　輪商熱綫FAQ (一)

上回講到，接聽熱線電話是窩輪牛熊證銷售員的工作一部份，今次就同大家分享一下，在熱線中最常遇到的投資者疑問：「點解正股郁，輪價唔郁嘅? 」

先講一個非常常見的情況，就是投資者只將「相關資產價格變動幅度」乘以「實際槓桿」，以計算窩輪價格升跌幅。此方法無疑是絕大部份投資者用以評估潛在回報及損失的方法，不過其實這個只是最初步約略的計算方法，正如學揸車，一開始會教踩油、剎車和扭軚，然而，到真正在道路上行駛時，駕駛者還有很多細節需要學習和留意。

影響窩輪價格的因素有六個，而相關資產價格只是其中一個主要因素：

相關資產價格：假設其他因素不變，正股價格上升，認購證理論價格上升，認沽證的理論價格下跌。 引伸波幅：簡單而言，引伸波幅是市場的風險溢價，亦反映市場對正股波動性和相關窩輪供求狀況的預期等。若正股股價波幅擴大，或市場對窩輪需求增加，引伸波幅會上升。無論是認購或認沽證，引伸波幅上升，證價亦會向上。發行商一般會參考場外期權的交易價及對沖成本等，調節產品的引伸波幅。 年期：年期愈長的窩輪含愈多時間值，故理論價格亦愈高；相反，愈接近到期的窩輪，理論價格則愈低。 市場供求：窩輪的實際價格亦受市場供求及正股流通量影響。 股息：發行窩輪時，發行商會預計正股派息金額和日期，折算在窩輪的理論價值。以認購證來說，如預期窩輪到期前正股派息愈多，認購證的理論價格愈低。不過，若正股最終派息遠多於預期，認購證理論價格或有需要下調，而認沽證理論價格則會上調。 利率：即借貸利率水平，一般對窩輪理論價格影響輕微，發行商發行窩輪時，已計入相關因素。

當中以因素1至4出現的機會較多，對輪價的影響亦較大，而5及6的情況較少出現，對證價的影響亦相對輕微。不過，老實說，看到上面的箭咀升升跌跌，覺得混亂是完全可以理解，但投資、尤是衍生工具有槓桿效應，著實有很多因素需要考慮，大家用真金白銀投資前，最需要做的是了解產品的運作，以及仔細觀察產品價格的變動模式，我會用「望實」來形容。坦白講，就算作為銷售員，日對夜對窩輪牛熊證，在知道輪證條款後，也需要觀察其開價，才可以真正了解相關產品。

舉個例，要理解資產價格對於輪價的影響，可以揀兩隻年期相若的窩輪，一隻價外20%，另一隻價外5%，理論上，前者的實際槓桿會較高，試觀察及比較兩隻窩輪幾日的價格變動，較價外的證由於時間值損耗較大，故實際的價格變幅可能會較偏離最初以「相關資產價格變動幅度」乘以「實際槓桿」計算出來的理論升跌幅。又例如，要了解市場供求對輪價的影響，可以挑選兩隻相近行使價及年期的窩輪，一隻街貨70至80%，另一隻街貨低於10%，很常見的是高街貨證的買賣差價較闊，變相令投資者一買一賣的成本增加。總括占言，長時間觀察可視為專業訓練，久而久之，可以令你更透徹了解窩輪牛熊證，縮短揀輪的時間。

係呀，投資的確要做好多功課，下次再講下其他的投資者FAQ。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

更多輪•流轉@葉文炘的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！