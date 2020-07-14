  • 29°C
香港時間 : 2020714日 (二) 08:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【輪•流轉@iM網欄】正股郁輪價唔郁？　輪商熱綫FAQ (一)

名人薈萃 08:32 2020/07/14

分享：

上回講到，接聽熱線電話是窩輪牛熊證銷售員的工作一部份，今次就同大家分享一下，在熱線中最常遇到的投資者疑問：「點解正股郁，輪價唔郁嘅? 」

先講一個非常常見的情況，就是投資者只將「相關資產價格變動幅度」乘以「實際槓桿」，以計算窩輪價格升跌幅。此方法無疑是絕大部份投資者用以評估潛在回報及損失的方法，不過其實這個只是最初步約略的計算方法，正如學揸車，一開始會教踩油、剎車和扭軚，然而，到真正在道路上行駛時，駕駛者還有很多細節需要學習和留意。

 

影響窩輪價格的因素有六個，而相關資產價格只是其中一個主要因素：

 

 

 

  1. 相關資產價格：假設其他因素不變，正股價格上升，認購證理論價格上升，認沽證的理論價格下跌。
  2. 引伸波幅：簡單而言，引伸波幅是市場的風險溢價，亦反映市場對正股波動性和相關窩輪供求狀況的預期等。若正股股價波幅擴大，或市場對窩輪需求增加，引伸波幅會上升。無論是認購或認沽證，引伸波幅上升，證價亦會向上。發行商一般會參考場外期權的交易價及對沖成本等，調節產品的引伸波幅。
  3. 年期：年期愈長的窩輪含愈多時間值，故理論價格亦愈高；相反，愈接近到期的窩輪，理論價格則愈低。
  4. 市場供求：窩輪的實際價格亦受市場供求及正股流通量影響。
  5. 股息：發行窩輪時，發行商會預計正股派息金額和日期，折算在窩輪的理論價值。以認購證來說，如預期窩輪到期前正股派息愈多，認購證的理論價格愈低。不過，若正股最終派息遠多於預期，認購證理論價格或有需要下調，而認沽證理論價格則會上調。
  6. 利率：即借貸利率水平，一般對窩輪理論價格影響輕微，發行商發行窩輪時，已計入相關因素。

當中以因素1至4出現的機會較多，對輪價的影響亦較大，而5及6的情況較少出現，對證價的影響亦相對輕微。不過，老實說，看到上面的箭咀升升跌跌，覺得混亂是完全可以理解，但投資、尤是衍生工具有槓桿效應，著實有很多因素需要考慮，大家用真金白銀投資前，最需要做的是了解產品的運作，以及仔細觀察產品價格的變動模式，我會用「望實」來形容。坦白講，就算作為銷售員，日對夜對窩輪牛熊證，在知道輪證條款後，也需要觀察其開價，才可以真正了解相關產品。

舉個例，要理解資產價格對於輪價的影響，可以揀兩隻年期相若的窩輪，一隻價外20%，另一隻價外5%，理論上，前者的實際槓桿會較高，試觀察及比較兩隻窩輪幾日的價格變動，較價外的證由於時間值損耗較大，故實際的價格變幅可能會較偏離最初以「相關資產價格變動幅度」乘以「實際槓桿」計算出來的理論升跌幅。又例如，要了解市場供求對輪價的影響，可以挑選兩隻相近行使價及年期的窩輪，一隻街貨70至80%，另一隻街貨低於10%，很常見的是高街貨證的買賣差價較闊，變相令投資者一買一賣的成本增加。總括占言，長時間觀察可視為專業訓練，久而久之，可以令你更透徹了解窩輪牛熊證，縮短揀輪的時間。

係呀，投資的確要做好多功課，下次再講下其他的投資者FAQ。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

更多輪•流轉@葉文炘的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉文炘、編輯：邊婕

欄名 : 輪•流轉

最新專欄文章 更多

【輪•流轉@iM網欄】輪商的工作日常
2020/07/07
【輪•流轉@iM網欄】輪商的工作日常

下一篇文章

【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫61宗確診　日本「震驚」向美國問責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【趣話財經】的士近排風水差　時代中國ＣＦＯ疑似搭程的士就無左份工？
【趣話財經】的士近排風水差　時代中國ＣＦＯ疑似搭程的士就無左份工？
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?