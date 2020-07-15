【品水師教飲水@iM網欄】飲「對的水」改善健康問題　 如何找適合自己的水？

上星期解釋了，多喝水並不會令你健康 ，要健康「喝對水」才是關鍵，重温上星期文章

那麼怎樣才是「喝對水」呢？水的功能是輸送礦物質、營養，令我們與生俱來的調節、修復、免疫等機能運作良好，身體自然就會健康。所以，建議要喝有礦物質的礦泉水。礦物質是身體的必需品，是讓身體機能運作暢順的必要元素。

要尋找適合自己的水其實並不難，筆者擅長做「水配對」，通過用「對的水」，成功為不少人士改善精神緊張、肌肉緊繃、便秘、失眠、皮膚敏感、容易傷風感冒、水腫等的健康問題。

「對的水」是因人而異的，我的「對的水」未必適合你。尋找「對的水」秘訣，首先要了解不同礦物質的功能及健康效益，再對照自己的身體狀況，便會知道那些礦物質對自己有幫助，再找含有適量該礦物質的礦泉水，每天喝一升，就是這麼簡單。此後，當然也要注意均衡礦物質吸收。

以下簡單介紹一些礦物質的功能：

鈣: 維持骨骼 、 牙齒 、 心臟 、 與血管健康，神經傳遞，凝血，肌肉收縮。

牙齒 心臟 與血管健康，神經傳遞，凝血，肌肉收縮。 鎂: 防止骨質鈣化， 協助製造 DNA ，維持心臟、肌肉的正常功能，鎮定中樞神經，活化酵素、胺基酸。

鈉: 體液平衡調節，協助神經、心臟、肌肉及各種生理功能的正常運作，血壓調節。

鉀: 維持神經健康、心跳規律正常，預防中風，協助肌肉收縮，降血壓。

鋅: 維持免疫，協助製造荷爾蒙及生育 ，促進胰島素分泌。

鐵: 製造紅血球，協助腦功能發展，提升專注力。

要更深入了解礦物質的功能，在衛生署、世界衛生組織、各國衛生部門都可以找到相關資料。然後你會問，醫生不是說飲礦泉水會生腎結石嗎? 下星期三再為大家剖析。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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