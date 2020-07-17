【賢行軼事@iM網欄】江小白文青式語錄打入年輕市場　消費者參與度影響產品

聽著市場部的簡報，在總結網上推廣的網民參與度 (engagement)，這詞在網絡行銷中經常引用，很多傳媒的社交平台專頁，甚至藝人、KOL都會以此來量度他們的價值，發一個帖越多人點讚，越多人留言，表示網民參與度越高，在社交平台可以很容易量化。

近年大家都在追逐參與度，但其實這不是新鮮事，在未有社交平台的時代也有這概念，如郵寄問題到雜誌社、打電話到電視台和電台節目，被主持人揀選出來時，聽眾有多興奮，讀者在雜誌看到自己的問題或投稿出現，感到自己被重視，能夠參與其中，媒體從而鞏固了一班忠實粉絲群，所以在網絡世界，如果有小編回應留言，效果一定更好，因為網民有被重視的感覺。

從前電視廣告為主流的年代，有些廣告分成上、下集，上集播出之後，給觀眾選擇故事發展的機會才播出下集，我到現在仍不知道，觀眾的投票結果是否真的左右了故事結局，但投票期引起觀眾們討論，已提升廣告受關注度。這些都是在推廣層面跟受眾互動，再進一步，若消費者的反饋能影響產品，那參與度可更深入！

產品訂制為這方面提供了空間和靈感，最常見的，在包裝上提供訂制服務，可樂罐上的不同人名、片語、歌詞牽起過全城搜購，好玩有餘，但消費者參與度還嫌不足，因為那主要是針對消費者尋寶心態。在產品上，提升消費者的參與度，又不影響產品開發，其實有一個好例子。有天跟電子商務團隊午飯，這部門大部份都是年輕人，我舉了一個例子，他們大部分都未見過，但聽後都感到很有趣，那是白酒品牌「江小白」。

中式白酒對大部份年輕人來說，都是難於入口，被標籤為年紀大的一輩才喝，就如沒一些經歷的人，不懂欣賞威士忌一樣。但江小白的市場定位很清晰，他們就是要打進年輕人市場，在整套推廣策略中，他們推出了「表達瓶」：「我有一瓶酒，有話對你說」，聽起來就如告白氣球一樣，有一種文青感。小小的玻璃瓶，很簡約的設計，包裝上印上一些文青式語錄，如「寧願高效地獨處，也不違心地迎合」、「沒有完全自由的人，只有真正自在的心」、「我們總在談論回不去的從前」，「生活的無奈在於很多捨不得都要變成捨得」、「關於明天的事，後天就知道了」，消費者也可提交自己想表達的文字和照片，自動生成屬於自己的酒瓶，聽起來這些都近似可樂的手法吧！但就只差一步，事情便不同了！

消費者提交的語錄若夠精彩，有機會被江小白選中成為正式產品，在包裝列明作者，被批量生產並在全中國銷售。剛才說參與度的重點，是消費者要有被重視的感覺，品牌願意為你大批量生產，不是在網絡上見到而已，是化為實體產品，文青們抒發情感也好、無病呻吟也好，追求虛榮感也好，都投入這場遊戲，江小白提供了一個舞台，包裝上的語錄成為集體創作，作品全部來自消費者本身，用之不竭。消費者支持這酒，也正是在支持自己，這樣的參與度夠深入吧！

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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