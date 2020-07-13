【港區國安法】調查顯示逾三成在港美企考慮撤離香港

「港區國安法」在港施行，令不少在港美企擔憂，考慮將業務從香港轉移。美國商會調查顯示，有三分之一企業更表示，中長期考慮會將資產或業務從香港轉移，5%則考慮短期撤資，不過逾6成則認為「港區國安法」影響正面，不會影響到其業務和投資。

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根據美國商會上周一至周三（6日至8日）收集到183名成員或15%回覆，有36.6%的企業表示對港區國安法感到「擔憂」，有51%感到「極度擔憂」，超過三分二的受訪企業較一個月前更加擔憂。

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逾65%的企業表示，擔憂法例的適用範圍及執法解釋模糊, 61%擔心香港司法體系的獨立性會受到影響, 另外, 有一半受訪者擔心本港全球金融中心地位、以及高度自治將會受到侵蝕。

調查還顯示, 有超過一半受訪者表示，他們感覺目前在本港居住與工作比較不安全。近半數受訪者表示他們考慮離開香港。

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