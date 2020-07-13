  • 33°C
香港時間 : 2020713日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】調查顯示逾三成在港美企考慮撤離香港

環球政經 16:28 2020/07/13

分享：

「港區國安法」在港施行，令不少在港美企擔憂，考慮將業務從香港轉移。美國商會調查顯示，有三分之一企業更表示，中長期考慮會將資產或業務從香港轉移，5%則考慮短期撤資，不過逾6成則認為「港區國安法」影響正面，不會影響到其業務和投資。

相關文章【港區國安法】有意移民澳洲必要知道的十個問題 申請移民期內可享當地福利？

根據美國商會上周一至周三（6日至8日）收集到183名成員或15%回覆，有36.6%的企業表示對港區國安法感到「擔憂」，有51%感到「極度擔憂」，超過三分二的受訪企業較一個月前更加擔憂。

相關文章：【港區國安法】胡錫進斥西方虛偽只放寬港人移民　胡：為何內地14億民眾無份？

逾65%的企業表示，擔憂法例的適用範圍及執法解釋模糊, 61%擔心香港司法體系的獨立性會受到影響, 另外, 有一半受訪者擔心本港全球金融中心地位、以及高度自治將會受到侵蝕。

調查還顯示, 有超過一半受訪者表示，他們感覺目前在本港居住與工作比較不安全。近半數受訪者表示他們考慮離開香港。

相關文章：【港區國安法】傳美本周或實施制裁惟選項有限　無意衝擊香港聯滙制度

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

相關文章

【港區國安法】有意移民澳洲必要知道的十個問題 申請移民期內可享當地福利？
2020/07/10
【港區國安法】有意移民澳洲必要知道的十個問題 申請移民期內可享當地福利？
【筍盤推介】新淨靚裝3房換樓之選 叫價較市價低水20%
2020/07/12
【筍盤推介】新淨靚裝3房換樓之選 叫價較市價低水20%
【疫情再臨】天水圍慧景軒業主趕移民沽特色單位 為何買家願意以區內新高呎價1.68萬元接貨?
2020/07/11
【疫情再臨】天水圍慧景軒業主趕移民沽特色單位 為何買家願意以區內新高呎價1.68萬元接貨?
【港區國安法】胡錫進斥西方虛偽只放寬港人移民　胡：為何內地14億民眾無份？
2020/07/12
【港區國安法】胡錫進斥西方虛偽只放寬港人移民　胡：為何內地14億民眾無份？
【港區國安法】傳美本周或實施制裁惟選項有限　無意衝擊香港聯滙制度
今日
【港區國安法】傳美本周或實施制裁惟選項有限　無意衝擊香港聯滙制度
美國 金融 商會 港區國安法 國安法 香港

上一篇文章

【BNO】英對BNO港人開綠燈　海外建「新香港」？　劉兆佳：不需認真對待

下一篇文章

【港股追蹤】海底撈影子股　今年升超過1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機