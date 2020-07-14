【方圓公關人生@iM網欄】疑似CFO情慾片流出點處理 論公關危機管理

疑涉及上市公司CFO的士情慾動作片段流出，滿城花生，本文執筆之時，事件曝光超過48小時，竟然沒相關人士或機構作出回應，零反應，莫非認為事件小兒科不值一提？還是反應不來？

危機管理（Crisis Management）是公關工作裏重要一環，不同種類的危機，會對涉事個人或企業造成不同程度的損害，而危機管理的目的，就是為了讓危機事件所構成的破壞性減至最低（不要奢望非得轉危為機好嗎？）。

▲ 網上圖片

今次「上市公司高層的士情慾片段流出市場」，表面上可以定性為個人私密行為，不知道是否因此涉事各方都想以「冷處理」方式，希望將事件隨時間淡化消弭，但其實這事件細節複雜而呈現多樣性，不作回應的處理手法絕非上策。

事件涉及相關人士包括：男事主懷疑為某上市公司CFO（未確認）（編按：被懷疑是主角的時代中國（01233）CFO黃永年已退休其職務。）、女事主懷疑為某大型財經公關公司員工（未確認）、的士司機；而事件亦牽連到男事主所屬的上市公司，以至其財經公關公司。好了，以上單位統統沒有回應或發出任何形式的聲明，由於在危機管理理論裏的「關鍵時間」已過，那這危機事件將催化成後續的新聞熱點幾已成定局，市場都在「等待」事件中人物的身份確認與關係，以及對事態發展的密切關注。

按事件的受影響程度來排序，首要當然是事件中男主角，其次是其所屬的上市公司，男事主作為上市公司高層，事件無可避免地對上市公司聲譽造成傷害，慶幸的是，投資雖然涉及風險，但個人隱私醜聞跟投資風險的關聯性較低，一般對上市公司的投資者關係並不帶來嚴重影響，不過危機已造成，就絕對不能漠視不理。

就事件而言，財經公關要拆解危機並不容易，但最基本是面對並快速回應及交代：為上市公司發聲明，向市場表示對事件知悉，能澄清誤會（如有）最好，不能也應讓市場知道，會調查、跟進及釐清真相，然後不日再交代事件，或解釋或行動，有擔當才是負責任。有做好基本的危機處理，日後要進行修復（Restoration）過程將會輕鬆得多。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公闗公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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