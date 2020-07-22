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【地產人地產事@iM網欄】參透喜好捉緊對方的心　溝女/仔叻，做地產一定叻？

名人薈萃 07:02 2020/07/22

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追女或仔叻，做地產就一定叻？百曉生入行的第一天，幾個見習生坐在一起聽大師兄訓話。大師兄第一句就是：「做地產經紀就好似溝女咁，你溝女叻，做地產就一定叻。」當其時師弟師妹都議論紛紛，每個都説自己如何理解異性，而我就一貫沉默，只在細心咀嚼這説話。沒錯，我本人並不喜歡説話，很冷酷的。

多年經驗過後，我又覺得大師兄的説話不無道理。兩性關係的攻防戰其實和銷售過程如出一轍，只要你能接觸到對方的心，凡事就盡在自己掌握之中。初初結識一個新的異性，都會用很多旁敲側擊的方法，去參透對方的喜好和想法。我們做地產代理也一樣，大部份客人都很少能夠準確説出自己需要。當然，有很多客人會以為，自己很了解自己需要，因而忽略了市場上有沒有適合自己的單位（大概就是眼高手低的意思）。

地產代理往往需要一輪功夫，才真真正正摸清客人的底細，從而介紹到真正適合客人的單位。正如男、女雙方在初階段的磨合猜疑，這過程其實十分有趣。有經驗的代理，可以在短時間內捉緊客人的心，加快成交進度。其實我覺得，兩者不謀而合的共通點，在於觀察和聆聽。當你在介紹自己或產品時，這過程並不是一個單向的溝通，而是雙向。如果以做地產代理為例，客人往往會在睇樓的過程中，透露很多訊息，例如喜歡那個座向，喜歡高低層等等。但由於人和人的信任度，要靠時間和溝通來建立，對方不一定一開始就會放下戒心，完全剖腹向你坦誠，所以優秀的地產代理，必須學到如何觀人於微和聆聽，這技巧在兩性心理學上也十分重要。

當然，這些小技巧，只能幫你增加對方對你的好感度和熟絡度。要成功做到生意，還需要很多方向的配合，如果有地產小疑難，不妨可以聯絡我傾傾，但關於兩性關係的問題，我就幫不上忙了，因為我都唔識溝女！

作者_百曉生簡介：

外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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撰文 : 百曉生、編輯：邊婕

欄名 : 地產人地產事

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