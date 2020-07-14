【營人物語@iM網欄】空腹吃荔枝會中毒？食荔枝都要有節制！

早前新冠肺炎疫情稍為放緩，「限聚令」也放寬時，久未相聚的朋友們，急不及待要相約飯聚。上星期，大家都帶來自己的拿手餸菜，在我家舉行大食會。Amy帶來了今期當造的荔枝（糯米糍），正當大家吃得津津有味時，我卻發現Cindy靜靜坐在一旁，不禁問道:「Cindy，荔枝不是你最愛的嗎？」她帶點難為情的樣子：「近幾個月以來，每天在家工作，吃了不少零食，加上沒有運動，體重增加了不少，所以我現正努力減重。聽說荔枝糖份非常高，減重期間絕不宜吃荔枝⋯⋯」

我解釋：「荔枝的確含果糖，但不含脂肪呢！而且荔枝含豐富維他命C，可幫助身體製造骨膠原。根據衛生署建議，我們每日應進食兩份水果，以荔枝來說，大約9粒份量為一份水果，只要注意進食份量，便不怕致肥呢！」

Cindy聽著狀甚興奮：「真的嗎？那我不客氣了！」她立即起來走去飯桌那邊，一手抓起幾粒糯米糍，剝開外殼，津津有味地一粒一粒放入口中。此時，Doris提出：「曾有報導說，兒童空腹吃荔枝後中毒，荔枝有毒的嗎？」

我回應說﹕「我亦有看過此報導，其實荔枝含有Hypoglycin A (次甘氨酸甲）及MCPG (亞甲環丙基甘氨酸），這兩種天然物質會抑制人體產生葡萄糖，可令人出現低血糖情況，嚴重者更會出現抽搐、昏迷、甚至死亡。由於幼童肝醣儲備較少，出現此情況的機會較大。」

我續説：「所以，建議兒童不宜空腹吃荔枝，而且每次限於5粒，至於成人亦不宜大量進食，每次應限於10粒以內。」說時遲那時快，Cindy正把第十粒荔枝放入口中，她大叫：「10粒以內？但我還未想停口呢！我打算要吃18粒...」眾人頓時大笑不已！

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

更多營人物語的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！