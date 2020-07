【公關大娜移@iM網欄】取悅自己非單愉悅他人 美麗有罪？

做得公關,十居其九都是貪靚一族,作為外貌協會的核心成員,在下極為欣賞大韓民族愛美的文化,從8歲到80歲的女子,由頭髮妝容到腳甲均執到絲絲入扣。調查指,近三成南韓女大學生承認「整過容」,八成打算做變靚手術,好讓求偶及求職更順暢。有位22歲少女為取悅男友,不惜經歷約30次的整容工程。

韓女將靚樣奉若圭臬,全拜男尊女卑的父權文化所賜。韓劇裡的女一、二號全是高瘦白美,才會獲得霸道總裁的垂注。韓男明言寧娶人工美女亦不要天然呆樣,他朝生的孩子長相若欠佳,寧可儲定錢來改頭換面。職場上也彌漫外型至上的風氣,靚女下屬是聯誼應酬必備品,斟酒佈菜陪笑乃司空見慣。孫藝珍於《經常請吃飯的漂亮姐姐》中,工作中遭到上司的性騷擾,長期逆來順受,幸好在小鮮肉男友鼓動下一舉反抗,最後丟掉工作,圖得清靜。

劇本與現實是雲泥之別,不要被《愛的迫降》中玄彬為孫藝珍買胸罩、洗頭水騙倒。高富帥的「歐巴」真面目是:速食愛情、分手潛水、性觀念開放、外貌協會、食煙嗜酒、大男人主義⋯⋯更甚的是「厭女心態」,因無法接受不用服兵役的女性,坐享其成,還要在職場或生活上威脅和削弱男性的資源,一言不合即叫女方「去死」或「要性侵你」,確實恐怖。

韓劇瘋潮席捲全球,「霸氣總裁貧困女」或「俏千金窮小子」的可歌可泣愛情故事背後,折射的是,男女地位失衡的陰暗面。電視劇情大書特書的痴情戲碼,男愛女愛得死去活來,正是填補現實生活的缺失。闔家圍爐吃飯的畫面,現實是「阿豬媽」廚房裡身水身汗切洗煮,讓家人先吃,自己則包尾食廚餘。

一群不甘受迫的韓國女生發起me too 及escape the corset 運動,以示對過激的男權侵壓反抗,呼籲社會正視。我的護膚化妝品、衣履鞋襪中,八成是made in Korea,這不是偶然的結果。多得愛美到極致的大韓女子,興旺了整容業、美妝品和時裝界,令我也受惠。女為悅己者容,乃人之常情,但若美貌被扭曲為職場入場券,應酬的消遣品,就是歧視與褻瀆。女人扮靚首要是取悅自己,而非單愉悅他人,那才是自我完善的最佳目的。

作者_陳仕娜簡介: 由財經記者到公關,遊走媒體、地產及金融行業,飽覽世事更迭,藉文字透徹人心,嘻笑怒罵中,也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

