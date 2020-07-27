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【公關大娜移@iM網欄】取悅自己非單愉悅他人 美麗有罪？

名人薈萃 12:00 2020/07/27

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做得公關，十居其九都是貪靚一族，作為外貌協會的核心成員，在下極為欣賞大韓民族愛美的文化，從8歲到80歲的女子，由頭髮妝容到腳甲均執到絲絲入扣。調查指，近三成南韓女大學生承認「整過容」，八成打算做變靚手術，好讓求偶及求職更順暢。有位22歲少女為取悅男友，不惜經歷約30次的整容工程。

韓女將靚樣奉若圭臬，全拜男尊女卑的父權文化所賜。韓劇裡的女一、二號全是高瘦白美，才會獲得霸道總裁的垂注。韓男明言寧娶人工美女亦不要天然呆樣，他朝生的孩子長相若欠佳，寧可儲定錢來改頭換面。職場上也彌漫外型至上的風氣，靚女下屬是聯誼應酬必備品，斟酒佈菜陪笑乃司空見慣。孫藝珍於《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，工作中遭到上司的性騷擾，長期逆來順受，幸好在小鮮肉男友鼓動下一舉反抗，最後丟掉工作，圖得清靜。

劇本與現實是雲泥之別，不要被《愛的迫降》中玄彬為孫藝珍買胸罩、洗頭水騙倒。高富帥的「歐巴」真面目是：速食愛情、分手潛水、性觀念開放、外貌協會、食煙嗜酒、大男人主義⋯⋯更甚的是「厭女心態」，因無法接受不用服兵役的女性，坐享其成，還要在職場或生活上威脅和削弱男性的資源，一言不合即叫女方「去死」或「要性侵你」，確實恐怖。

韓劇瘋潮席捲全球，「霸氣總裁貧困女」或「俏千金窮小子」的可歌可泣愛情故事背後，折射的是，男女地位失衡的陰暗面。電視劇情大書特書的痴情戲碼，男愛女愛得死去活來，正是填補現實生活的缺失。闔家圍爐吃飯的畫面，現實是「阿豬媽」廚房裡身水身汗切洗煮，讓家人先吃，自己則包尾食廚餘。

一群不甘受迫的韓國女生發起me too 及escape the corset 運動，以示對過激的男權侵壓反抗，呼籲社會正視。我的護膚化妝品、衣履鞋襪中，八成是made in Korea，這不是偶然的結果。多得愛美到極致的大韓女子，興旺了整容業、美妝品和時裝界，令我也受惠。女為悅己者容，乃人之常情，但若美貌被扭曲為職場入場券，應酬的消遣品，就是歧視與褻瀆。女人扮靚首要是取悅自己，而非單愉悅他人，那才是自我完善的最佳目的。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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