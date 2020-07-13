宏利投資管理「疫」流而上  多元化數碼平台全面應對理財需求

相對其他金融行業，財富管理和資產管理業界的數碼轉型似乎尚有很大的改善空間。然而，新型冠狀病毒肆虐，在無法保持面對面交流以提供投資服務的情況下，各行各業均積極在逆境中求變，投入資源開拓和加強網上服務渠道。宏利投資管理正是其中一間具前瞻視野的企業，了解到數碼投資服務為未來發展趨勢，早著先機投入資源發展數碼平台，因而在這次疫情的衝擊下，無論是客戶或理財策劃經理均可以感受輕鬆的投資理財體驗。

根據羅兵咸永道會計師事務所去年底發表的《2019 全球金融科技調查報告》指出，大多數資產及財富管理從業員和其他金融服務業主要利用金融科技以提高營運效率、降低成本及改善客戶體驗，並提升產品和服務的吸引力。而作為應用金融科技先行者之一的宏利投資管理則尤為重視客戶的數碼化理財體驗流程。宏利投資管理亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮認為：「除了為投資者提供及時的市場觀點、網上即時交易外，我們的理財策劃團隊必須熟悉各種數碼工具，為客戶提供更優質的服務體驗。」

▲ 宏利投資管理亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮認為在近期受疫情影響的情況下，理財策劃經理應善用數碼工具繼續為客戶提供優質的服務。

助客戶輕鬆管理基金組合

李錦榮以「宏利智晰投資服務」為例，該平台為客戶和理財策劃經理提供更簡便快捷的投資服務，讓客戶輕鬆開立「宏利智晰投資服務」戶口、進行基金交易，以及檢視持有的投資組合及現金結餘。當中更有多項基金分析工具，涵蓋市場上包括宏利投資管理及其他主要基金公司的基金產品，幫助投資者按照個人投資風格及需要，選擇適合自己的帳戶類型及基金。

安永會計師事務所去年6月發佈的《2019年全球財富管理報告》指，在面對市場劇烈波動時，財富管理機構的客戶尤其需要「高互動」服務，透過值得信賴的顧問來緩解緊張情緒。受到新型冠狀病毒的疫情影響，環球經濟受挫之餘，面對面互動的機會被逼減少，宏利投資管理則以數碼工具輔助客戶交流，李錦榮解釋：「近期非面對面互動成為常態，但大部分客戶仍偏好在電話或網上渠道上有專人提供服務。例如在投資選擇和轉換基金選項上，我們的客戶仍希望能得到理財策劃經理為他們提供有深度和優質的專業意見。」

在今年第一季度，「宏利智晰投資服務」旗下總資產規模已增加了一倍，反映了現時投資者熱衷於利用非面對面的方式進行基金交易。「香港是數碼化基金投資平台的首個試點，推出至今用戶反應非常正面。目前，數碼化基金投資平台在菲律賓已開始應用，今年更計劃在馬來西亞推出。」李錦榮補充。

▲ 「宏利智晰投資服務」為客戶和理財策劃經理提供更簡便快捷的投資平台。

收益主題受追捧

近年香港人口老化問題愈趨嚴重，港人對於退休投資計劃愈發重視。鑑於環球經濟受挫，能帶來收益或入息的投資選擇備受投資者青睞。向來重視客戶的投資和退休計劃需要的宏利投資管理，今年4月至6月短短兩個月期間，為其於亞洲區的理財策劃經理和銀行夥伴舉辦了近30場投資前景網上研討會，合共約18,000人參與及觀看影片。而今年上半年則有超過180個與投資相關的社交媒體帖文，截至6月底根據社交媒體的數據，共有520萬的觀看次數。這些網上內容主要以收益為主，以貼合投資者近期所關注的投資主題。

李錦榮透露：「在網上研討會和其他針對性的宣傳推廣下，宏利投資管理在今年首個季度的中國內地以外的基金中，超過40%是以收益為主的投資策略。更重要的是，這為2020年首3個月帶來了245%淨資金流，抵銷了傾向投機心態的散戶基金投資者所引致的資金流出。」

除此以外，強積金制度是本港退休保障第二支柱，宏利香港亦是全港最大強積金計劃保薦人¹。在新型冠狀病毒影響下，今年3月底宏利香港有超過70%的強積金可扣稅自願性供款和強積金個人帳戶是在強積金網上平台建立，創紀錄新高。網上平台能為僱主及僱員提供便捷而有效率的強積金服務，如網上開立帳戶程序只需6分鐘即可完成。

宏利投資管理發現，一旦僱員體驗網上服務的便利過後，便會非常樂意使用網上平台，現時管理個人強積金基金選擇的僱員中，有99%是在網上完成的。據宏利資料顯示，僱主方面，今年首季度的電子繳款使用率亦上升至57.4%，遠高於市場平均的40%。

展望未來，基金銷售業務的主要趨勢是依賴善用數碼科技的理財顧問團隊。宏利投資管理會積極推動理財策劃經理及其銀行合作夥伴運用合適的數碼工具，為客戶提供寫意的理財投資體驗。

¹ 強積金市場佔有率，乃按計劃保薦人的強積金管理資產及預計現金淨流入計算。資料來源：截至2020年3月31日的《Mercer強積金市場佔有率報告》第5頁之報表。

（資料由客戶提供）

免責聲明

宏利投資管理乃根據其認為可靠的來源編匯或得出本文件的資料及／或分析，惟對其準確性、正確性、有用性及完整性概不發表任何聲明，對因使用有關資料及／或分析而引致的任何損失亦概不負責。宏利投資管理、其聯屬公司或彼等之任何董事、高級職員、顧問或僱員，對任何人士倚賴或不倚賴本文件所載資料行事而引致的任何直接或間接損失、損害或任何其他後果，概不承擔法律責任或其他責任。

本文件的部份資料可能包含就日後發生的事件、目標、管理規定、服務或其他估計所作出的預測或其他前瞻性陳述。該等事件並不一定會發生，並可能與本文件所載的情況存在重大差異。本文件的資料僅供參考，並不構成代表宏利投資管理向任何人士提出買賣任何證券或服務的建議、專業意見、要約或邀請。本文件的資料不得視為現時或過去的建議，或游說買賣任何投資產品或服務或採納任何投資策略的要約。本文件所載的所有資料概不構成投資、法律、會計或稅務意見，或任何投資、服務或策略適用於閣下個別情況的聲明，或構成向閣下提出的個人建議。

投資涉及風險。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件(如適用)，以獲取詳細資料，包括任何投資產品或服務的風險因素、收費及特點。

本文件由宏利投資管理(香港)有限公司屬下分部宏利投資管理(亞洲)刊發。