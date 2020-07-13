【宏觀中國】長江水災告急　由歷史推演對經濟影響

長江水災情況嚴峻，估計對經濟的直接損失已近千億元。平安證券研究所發表報告，根據2020年長江水災的特點，以及綜合了過去五年汛期對經濟數據的變化，推算汛期如何影響未來的經濟數據。

該行指，2020年水災的特點是，全面進入主汛期較早，如較2019年提前兩周。6月降雨強度高於過去三年，但未突破2016年高峰。而且降雨集中重叠強度大，南方部分地區出現持續的強降雨。

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生產方面，7月作為汛期最嚴重的月份，其PMI生產指數出現一定程度的下滑，8月PMI生產指數較7月出現改善，但能否回到6月份水平，一定程度視乎降雨量的變化。工業增加值在7月仍是最低的，8月出現一定修復。

需求方面，同樣7月PMI新訂單指數和固定資產投資增速在7月會下行，至8月視乎降雨量有一定改善。不過，從變化幅度看，汛期對需求的影響更大，考慮到疫情後，生產恢復好於需求，意味短期工業品價格將會受壓。

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至於物價水平，由於汛期影響供給端，如減少蔬菜供應、增加運輸成本。7、8月CPI環比增速將比6月出現不同程度的上漲，其中蔬菜價格的影響最顯著。雖然蔬菜、豬肉價格上漲或令7月CPI同比增速回升，但不會改變物價下行的趨勢。

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