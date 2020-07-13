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【網民熱話】自爆網店營業額高達1億元　楊秀惠遭網民質疑「老作」

名人薈萃 17:36 2020/07/13

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楊秀惠自今年5月宣布離巢TVB後，專心照顧女兒和家庭，以及經營美容品牌生意，近日她成立YouTube頻道分享創業之道，自爆在創業的短短4、5年間，在網店已有超過一億港元的生意額，片中楊秀惠圖文並茂地解說經營網店的技巧，賺到盤滿缽滿的她已達到財務自由，即使無TVB仍可活得自在。楊秀惠的分享吸引不少網民討論，有網民表示羨慕並大讚她是女強人，但也有網民質疑她是「老作」及認為她是在炫富。

前日楊秀惠上載一段名為《我是如何在網上商店賺取一億元》的短片，分享創業致富的心得。楊秀惠在片中表示：「分享生意額唔係想炫耀，係好多朋友問我點做到，所以想開個頻道分享心得。」

自2014年，楊秀惠除了接拍電視劇之外，同時亦與父親合資7位數在銅鑼灣開設樓上美容店，代理多個美容產品，後把事業版圖擴大，在澳門、馬來西亞等地開設分店，開業至今投資了7位數字做網店，這數年間她透過3個不同的網上銷售系統，錄得超過1億港元營業額。

有圖有真相，楊秀惠在片中展示了其中一個網上銷售系統的數據截圖，顯示終身銷售金額（Lifetime Sales）達8,615萬港元。楊秀惠指這一億港元的營業額，還未包括線下銷售。

雖然楊秀惠並非淨賺1億港元，但扣除所有成本及開支後，亦足以讓她達到財務自由，選擇自己喜歡做的事情。她坦言，自己這幾年亦推掉了幾個主演角色，她甚至決定離開TVB，並將TVB預支給她的薪水一次過退還，「其實如果我選擇喺TVB做，係唔需要還呢筆錢，但我選擇做鍾意做嘅嘢」。

楊秀惠在片末已預測推出頻道後，一定會有不少網民質疑，但楊強調創業一定要有一個思維，「就係『Ignore the naysayers』（不要理會反對者），唔好理話你唔得、質疑你嘅人。」、「創業有90%的人都是孤獨的，所以你們要習慣孤獨。」

 

 

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撰文 : 黎以芳

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