太陽城澄清：集團沒有資助香港暴亂份子　財政亦非常穩健

▲ 太陽城行政總裁兼董事周焯華於影片中表示，集團在澳門的旅遊博彩業務完全守法經營。

據早前報道傳出內地公安反罪惡行動針對太陽城集團 （01383） 的不實謠言，太陽城行政總裁兼董事周焯華以影片方式回應指，內地公安機關正進行全國性的反罪惡行動，跟謠言中所述的完全不符，並特別就三點作出聲明。

周焯華指，太陽城集團資助香港暴亂分子的謠傳，極度荒謬。他強調，太陽城集團扎根澳門，心繫祖國，絕無理由及動機資助香港暴亂分子及危害國家。

第二，謠言所指內地執法機關掌握太陽城貴賓會的客戶資料，周焯華強調，從來沒有收到海外或內地要求集團提供任何客戶資料。作為一家在澳門註冊的機構，太陽城集團受澳門個人資料保護法所規範，並不可以任意披露客戶資料。

另外，他又指太陽城集團的手機應用程式由專業的團隊營運及維護，系統並不會儲存任何客戶資料，伺服器亦設於澳門，全天候二十四小時監控系統沒有錄得任何黑客攻擊。他重申從來沒有出現任何貴賓會客戶資料洩漏的問題。

財務穩健 貴賓會帳房現金流達186億元



最後，周焯華透露，太陽城貴賓會業務財務狀況非常穩健。他又罕有地透露，截至數日前，集團用於貴賓會日常營運的帳房現金流總額為186億元（澳門佔120億、海外佔66億）；集團於2家銀行存款合共約165億元。

他又指，集團有能力及有充足的資金覆蓋所有客人的存碼及壞帳。

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