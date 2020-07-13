【網民熱話】租住先等樓價跌就入市？　網民：同居等上車結婚　真心笑話！

男女朋友一同租樓住，打算儲夠錢就買樓兼結婚，相信是不少人的寫照。有網民就以「買樓幫你儲錢嘅道理咁簡單都唔明」為題出帖，指自己常常聽朋友說先租樓住，待樓價下跌再入市。其中有一對情侶朋友，同樣抱著這一個「信念」，他「睇唔過眼」，很直接對他們說：「諗得黎不如入市。」事關他認為兩人每月只賺得3、4萬元，交得租來儲不了多少。

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他又表示，奈何忠言逆耳，朋友會指現時置業，會做「超級大傻仔」，讓出帖者覺得難為了女方，「等咗3年都係得個講字，同居等上車結婚，真心笑話！」

帖文一出，有「心水清」的網民就指：「講得租住先等跌就入市嗰啲，即係唔夠首期啦，根本你咁講完，都係唔會買......」有網民認為，買不起便租住先，總好過住公屋要政府資助的一群。

另有網民與出帖者同一陣綫，表示全球一直通脹，樓市不大升也會穩步升，經歷了沙士、金融風暴，大家都有經驗明白樓價難跌，「日日都有人講： 依家入會做超級大傻仔，呢句野我由97聽到今日都仲有人講緊。」

也有網民指，自己身邊都有朋友與出帖者朋友相若，後來是因為其中一人突然收入暴增，才成功上車，例如本來普通文員，之後創業做美妝生意。

置業算是情侶之間的大決定，買唔買得起，決定上唔上車，相信只有當事人才能衡量當中利弊了。

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