【新股IPO）】艾迪康醫學（Adicon）計劃年底上市　集資31.2億元

繼續有醫學股尋求來港上市，據外電消息指，美國凱雷投資的有份投資的艾迪康醫學（Adicon）正與財務顧問商討上市，計劃最快於今年底在本港上市，集資3億至4億美元（23.4億港元至31.2億港元）。

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來自廣州的艾迪康醫學2004年成立，在內地設立20多家醫學實驗室。主要從事提供醫學檢驗、臨床試驗、科研服務、健康管理及病理會診服務。

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據公司網站介紹，艾迪康醫學是全國首家跨地區連鎖經營的獨立醫學實驗室，現已在全國建立15家連鎖機構，與全國5000多家醫療機構建立合作關係。公司採用歐美獨立實驗室管理體系，已獲得ISO 15189認可，美國病理家學會(CAP)認證，檢驗報告被被全球40多個國家認可。

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