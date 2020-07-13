【在家工作】Cisco Webex終於更新  新增虛擬背景功能

▲ Cisco（思科）Webex網上會議平台終於宣佈推出虛擬背景功能，正式與Zoom、Microsoft Teams等競爭對手看齊。

受新冠肺炎疫情影響，在家工作及學習漸成大勢所趨，而相關網上會議工具也受惠於疫情，需求大幅上升。為保障個人私隱，現時不少視像通訊軟件都設有虛擬背景功能，讓用戶可以在視像通訊時，遮擋背後雜亂的房間。最近，主攻商用市場的Cisco（思科）Webex網上會議平台終於宣佈推出是項功能，與Zoom、Microsoft Teams等競爭對手看齊。

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最為人熟悉的視像通訊軟件莫過於Zoom，不過由於早前多次爆出不少私隱安全問題，不少企業人士及學生已陸續轉用其他平台替代。其競爭對手Google Meet和Microsoft Teams都允許用戶上傳自己的背景圖像或是背景模糊等功能。

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Webex早於1995年成立，並於2007年被Cisco以32億美元（約港幣248億元）作價收購。其主要業務側重於公司商戶，但在全球對視像會議工具需求激增的環境下，Webex宣布增加免費版本供所有人使用。其操作方法簡單，只需會議主持人登記帳號及建立會議，其他用戶則可在無需建立帳號的情況下參加會議。現時Cisco Webex推出的新功能，可以允許用戶自由選擇背景模糊的強度，以及使用預設的虛擬背景圖片。

▲ 現時Cisco Webex推出的新功能，可以允許用戶自由選擇背景模糊的強度，以及使用預設的虛擬背景圖片。（Cisco Webex網站截圖）

▲ 預設的虛擬背景圖片（Cisco Webex網站截圖）

現時疫情大流行，Cisco公司就表示，其用戶使用Webex平台的平均會議時間，在4月份急救激增兩倍，達到250億分鐘。其競爭對手Microsoft亦表示，其Teams應用軟件已增加至每日7,500萬個活躍用戶；而Google Meet亦表示，有超過1億個日常會議參與者。

責任編輯：施雯雯