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為阻5G設備在英遭移除　華為要求與約翰遜會面

環球政經 15:53 2020/07/13

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多國傳出在棄用華為的5G設備，當中新加坡及加拿大的主要電訊商決定與選擇與 Nokia 和Ericsson合作、英國擬在年底前，逐步棄用華為的5G設備。華為希望藉與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面，旨在延遲英國於5G設備上移除華為。

相關文章：路透：意大利5G設備　排除選用排除華為

《星期日泰晤士報》報道，華為高層近日向與英國首相約翰遜見面，希望可以把5G設備移除計劃延遲至2025年英國大選後，新政府或會撤消此項決定。報道指出，作為回報，華為保證將維持在英國的2G、3G及4G網絡設備。

此前，英國曾於1月表示，華為可在5G設備中扮演有限角色。不過，美國新制裁措施，令華為使用「不信任」技術，亦代表公司不再是可靠的供應商。

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