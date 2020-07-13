美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間15:00）
新冠肺炎疫情持續，本港的疫情也出現反彈趨勢，民眾再次搶購口罩、酒精搓手液等防疫用品。美國食藥局早前擴大警告，指59款來自墨西哥的酒精搓手液都有工業酒精甲醇污染的風險。由於甲醇對人體有害，長期攝入或導致失明甚至有死亡風險，目前美國當局已召回其中55款產品。
美國食品及藥物管理局（FDA）更新名單，指出有59款酒精搓手液含有危害人體的甲醇（methanol），涉事搓手液全部都於墨西哥製造。FDA指出59款搓手液的產品包裝上都標明含有乙醇（ethanol），但FDA對這些產品進行測試後，發現全數都遭到甲醇污染。
FDA強調：
甲醇並非可接受的活性成分，由於其毒性更不應添加於搓手液。
（Methanol is not an acceptable active ingredient for hand sanitizers and must not be used due to its toxic effects.）
FDA列出含有甲醇的搓手液產品主要包括：
至於其餘含有甲醇的搓手液品牌包括：
|4E Global SAPI de CV
|AAA Cosmetica
|DDI Multinacional SA de CV
|Grupo Insoma
|S.A.P.I de CV
|Limpo Quimicos SA de CV
|Liqesa Exportacion
|Maquiladora Miniara
|SA de CV
|Soluciones Cosmeticas SA de CV
|Tropicosmeticos SA de CV
|Yara Elena De La Garza Perez Nieto
根據美國疾病控制和預防中心（CDC），甲醇是通常用於生産燃料、溶劑及防凍劑的一種酒精，如通過皮膚攝入人體，或會造成慢性中毒。《職業和環境醫學期刊》 2017年的研究更指，甲醇會導致失明、神經系統和胃腸道疾病，長期接觸甲醇更有機會導致死亡。
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責任編輯：何穎兒