美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家

新冠肺炎疫情持續,本港的疫情也出現反彈趨勢,民眾再次搶購口罩、酒精搓手液等防疫用品。美國食藥局早前擴大警告,指59款來自墨西哥的酒精搓手液都有工業酒精甲醇污染的風險。由於甲醇對人體有害,長期攝入或導致失明甚至有死亡風險,目前美國當局已召回其中55款產品。

美國食品及藥物管理局(FDA)更新名單,指出有59款酒精搓手液含有危害人體的甲醇(methanol),涉事搓手液全部都於墨西哥製造。FDA指出59款搓手液的產品包裝上都標明含有乙醇(ethanol),但FDA對這些產品進行測試後,發現全數都遭到甲醇污染。

FDA強調:

甲醇並非可接受的活性成分,由於其毒性更不應添加於搓手液。

(Methanol is not an acceptable active ingredient for hand sanitizers and must not be used due to its toxic effects.)

FDA列出含有甲醇的搓手液產品主要包括:

All-Clean Hand Sanitizer

Esk Biochem Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

至於其餘含有甲醇的搓手液品牌包括:

4E Global SAPI de CV AAA Cosmetica DDI Multinacional SA de CV Grupo Insoma S.A.P.I de CV Limpo Quimicos SA de CV Liqesa Exportacion Maquiladora Miniara SA de CV Soluciones Cosmeticas SA de CV Tropicosmeticos SA de CV Yara Elena De La Garza Perez Nieto

根據美國疾病控制和預防中心(CDC),甲醇是通常用於生産燃料、溶劑及防凍劑的一種酒精,如通過皮膚攝入人體,或會造成慢性中毒。《職業和環境醫學期刊》 2017年的研究更指,甲醇會導致失明、神經系統和胃腸道疾病,長期接觸甲醇更有機會導致死亡。

▲ 美國食藥局早前擴大警告,指59款來自墨西哥的酒精搓手液都有甲醇污染的風險。