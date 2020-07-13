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紓解疫情苦困靠耳朵 研究：流行曲節拍11年最輕快

環球社會熱點 15:25 2020/07/13

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【新冠肺炎疫情】紓解疫情苦困靠耳朵 研究：流行曲節拍11年最輕快

2020年可謂多災多難，新冠肺炎疫情肆虐，加上世界各地地緣政局與社會緊張加劇，難免容易令人情緒低落。研究卻發現，今年國際流行曲非但沒有變得沉鬱，節拍反而是金融海嘯過後以來最為輕快，反映現今時代大環境下，令人可以放鬆心情、暫時忘卻煩憂的音樂作品更為吃香。

英國廣播公司（BBC）報道，今年以來英國樂壇榜上最暢銷20首歌曲，平均每分鐘有122個音符，數字是2009年以來最高，也顯著高於對上幾年的介乎每分鐘105至110多拍。

近十年八載流行的多是EDM電子舞曲（Electronic Dance Music），聽起來很容易令人跟隨節拍擺動身體；這股風潮在今年延續，而上榜歌不少都傳達着喜悅、興奮的信息，刺激聽眾感官享受，例如Dua Lipa的《Physical》、Lady Gaga的《Stupid Love》、Doja Cat的《Say So》等。

最新發現令人意外，因為不但扭轉了前些年流行曲節奏轉慢小趨勢，而且還改變了數十年來歌詞變得沉重的大趨勢。

美國加州學者2017年運用音樂數據庫AcousticBrainz發現，1985至2015年間英國發行近50萬首歌之中，正面內容隨住時間而減少，沉鬱調子變得更受歡迎；例如1985年流行的是Wham!的《Freedom》，2015年則是Sam Smith、Adele等歌手陰沉曲調的天下。

加州大學歐文分校數學家Natalia Komarova觀察稱，流行曲的快樂、光明內容都有所減少，悲傷則在增加，但與此同時，歌曲也在變得更適合伴隨起舞，更適合在派對中播放。「社會整體氛氣似乎不如從前快樂，人們看來希望以舞步來忘記憂愁。」

但如今這種趨勢相信正在扭轉，歌曲內容與節拍同時都變得令人舒暢。樂壇記者、播客Switch on Pop主持人Charlie Harding亦同意，國際樂迷聽歌習慣發生重要心理變化。「音樂在巨大苦困的時候提供希望，流行曲准許我們感受喜悅，即使世界在焚燒時也如此。」

Charlie Harding續稱，音樂更不只是逃避現實的途徑，音樂有助我們想像另一種生活方式，在我們疲倦時激勵我們繼續遊行抗爭，在我們留家抗疫時釋放我們的精力。「歌曲變得正面的趨勢在經濟大蕭條、第二次世界大戰期間也出現過。現在我們再一次需要音樂，協助我們開闢道路通向我們希望見到的世界，而不是停留在今天的世界。」

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責任編輯：方圓之

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