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【明星帶貨】抖音賣酒被指貨不對辦　曾志偉遭内地網民圍插：假酒曾！

環球政經 14:58 2020/07/13

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新冠肺炎疫情持續，近日網上直播生意愈做愈旺，不少人也加入戰團，當中不乏明星參與，其中曾志偉在內地著名網上平台「抖音」，進行長達4.5小時的直播，賣酒品、送酒小食等貨品，累積觀看人數破千萬，銷售額高達1500萬港幣，不過當買家陸續收到貨品，有人發現貨不對辦，在網站上公開質疑曾志偉賣假酒，要求退貨處理，更有人更鬧曾志偉是「假酒曾」。

曾志偉於本月7日晚上8時在抖音進行直播，以「曾有好貨」為名，在平台上進行直播銷售，出售的20多款產品中，大部份為酒類，包括紅酒、白酒、啤酒和烈酒，另外還有少量的配酒小食如小龍蝦、鴨脖子等。

事前曾志偉還拍下多段預告，落力宣傳今次直播銷售活動，加上他的知名度，在長達4.5小時的直播中，累積觀看人數破1000萬人次，最高在線人數更達17.55萬。成交數字亦非常驚人，短短數小時，銷售額超過1350萬人民幣（約1500萬港幣）。

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平日做慣司儀的曾志偉，在網上直播期間卻發生口誤，本來新開張優惠是客人購入一支內地名牌烈酒，即可獲贈一支價值300多元的紅酒，但因他一時講錯為「買一送二」，為免得失客人只好加碼送上另一款酒來「補鑊」。

直播結束後，近日成功購物的網民開始陸續收到貨物。可是，大批網民回到曾志偉的平台留言，直斥貨不對辦，包括貨品上的條碼未能成功讀取，懷疑收到假酒，又有網民指訂了三支五糧液，最後只收到一支，另外兩支則不是訂單上的貨品。

有網民留言大罵：「第一次在抖音買東西，就衝着你的人品來的，但是買完發現直播的套路真的太多了」。(網上截圖)

有網民留言大罵：「第一次在抖音買東西，就衝着你的人品來的，但是買完發現直播的套路真的太多了，庫存是假的，說賣完是假的，下了直播才發現那個價還能買並且沒有優惠甚麼。」、「我信曾志偉，但是你直播的產品真的不行。」又有人斥貨品品質惡劣，稱「一點也不好喝！」另外連配酒小食都出現問題，有網民指小龍蝦的大小跟直播時相差太遠，瘋狂給予差評，並指傷了粉絲的心，曾志偉對此事暫時未有回應。

 

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撰文 : 成添勇

疫情 曾志偉 人民幣 銷售 抖音 產品 肺炎 新冠肺炎

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