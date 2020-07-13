美媒：特朗普想賣掉美屬波多黎各 被轟商人思想治國

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【日本疫情】首都圈疫情反彈 經濟大臣：或要求停業
美國大選在即，再有美國前高官爆料特朗普政府施政內幕。前美國國土安全代理部長透露，在遭颶風瑪麗亞吹襲美國屬地波多黎各後，特朗普曾想出售波多黎各。該高官更形容，特朗普的想法如商人一樣。
美國屬地波多黎各在2017年，遭颶風瑪麗亞（Hurricane Maria）吹襲，近3,000名民眾因而死亡。颶風吹襲造成當地嚴重破壞，不少基建被毀，多地出現斷電的情況。
《紐約時報》引述前美國國土安全代理部長杜克（Elaine Duke）指，特朗普（Donald Trump）當時在會上詢問：
「我們可以外判電力嗎？ 我們可以出售該島嗎？ 或者出售該資產？」
（Can we outsource the electricity? Can we can we sell the island? You know, or divest of that asset?）
不過，報道指，會上沒有官員認真考慮或討論特朗普提出的方案。
特朗普曾斥責波多黎各官員，把美國給予的數以十億美元計救災基金，用在其他地方。在2018年11月，白宮官員更向國會領袖等人透露，特朗普不傾向再給予波多黎各額外的救災基金。
波多黎各是美國位於加勒比海地區的自治邦，人口接近340萬，有自己的法律體系。在2017年，曾就是否成為美國第51州作公投，有97%人投贊成，但由於投票率過低，結果未被承認。
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責任編輯：楊心悅