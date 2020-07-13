美媒：特朗普想賣掉美屬波多黎各 被轟商人思想治國

美國大選在即，再有美國前高官爆料特朗普政府施政內幕。前美國國土安全代理部長透露，在遭颶風瑪麗亞吹襲美國屬地波多黎各後，特朗普曾想出售波多黎各。該高官更形容，特朗普的想法如商人一樣。

美國屬地波多黎各在2017年，遭颶風瑪麗亞（Hurricane Maria）吹襲，近3,000名民眾因而死亡。颶風吹襲造成當地嚴重破壞，不少基建被毀，多地出現斷電的情況。

美國城市月派4000派足2年 擬擴大基本收入計劃

【美國疫情】日增5萬確診仍堅持復課 佩洛西批罔顧學童健康

《紐約時報》引述前美國國土安全代理部長杜克（Elaine Duke）指，特朗普（Donald Trump）當時在會上詢問：

「我們可以外判電力嗎？ 我們可以出售該島嗎？ 或者出售該資產？」

（Can we outsource the electricity? Can we can we sell the island? You know, or divest of that asset?）

【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄

【美國疫情】特朗普屈服戴口罩 政府防疫指引急轉彎

不過，報道指，會上沒有官員認真考慮或討論特朗普提出的方案。

特朗普曾斥責波多黎各官員，把美國給予的數以十億美元計救災基金，用在其他地方。在2018年11月，白宮官員更向國會領袖等人透露，特朗普不傾向再給予波多黎各額外的救災基金。

波多黎各是美國位於加勒比海地區的自治邦，人口接近340萬，有自己的法律體系。在2017年，曾就是否成為美國第51州作公投，有97%人投贊成，但由於投票率過低，結果未被承認。

美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷

【美國疫情】與特朗普不咬弦惹禍？白宮傳將疫情歸咎專家

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅