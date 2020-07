美媒：特朗普想賣掉美屬波多黎各 被轟商人思想治國

美國大選在即,再有美國前高官爆料特朗普政府施政內幕。前美國國土安全代理部長透露,在遭颶風瑪麗亞吹襲美國屬地波多黎各後,特朗普曾想出售波多黎各。該高官更形容,特朗普的想法如商人一樣。

美國屬地波多黎各在2017年,遭颶風瑪麗亞(Hurricane Maria)吹襲,近3,000名民眾因而死亡。颶風吹襲造成當地嚴重破壞,不少基建被毀,多地出現斷電的情況。

《紐約時報》引述前美國國土安全代理部長杜克(Elaine Duke)指,特朗普(Donald Trump)當時在會上詢問:

「我們可以外判電力嗎? 我們可以出售該島嗎? 或者出售該資產?」

(Can we outsource the electricity? Can we can we sell the island? You know, or divest of that asset?)

不過,報道指,會上沒有官員認真考慮或討論特朗普提出的方案。

特朗普曾斥責波多黎各官員,把美國給予的數以十億美元計救災基金,用在其他地方。在2018年11月,白宮官員更向國會領袖等人透露,特朗普不傾向再給予波多黎各額外的救災基金。

波多黎各是美國位於加勒比海地區的自治邦,人口接近340萬,有自己的法律體系。在2017年,曾就是否成為美國第51州作公投,有97%人投贊成,但由於投票率過低,結果未被承認。

