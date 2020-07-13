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【科網狂潮】富瑞莊耀鴻：3因素支持騰訊遊戲業務 6月已看騰訊592元

金融經濟 14:08 2020/07/13

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富瑞亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻6月中已將騰訊目標價調升至592元，看好3大因素支持騰訊遊戲業務。

重磅股騰訊股價在6月底率先突破，至今仍屢創新高。富瑞亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻6月中已將騰訊 （00700） 目標價調升至592元，看好3大因素支持騰訊遊戲業務︰1）付費率、ARPU（每用戶平均收入）提升；2）豐富遊戲組合；3）海外部署成果。

他接受《香港經濟日報》訪問表示，雖然內地遊戲用戶數、用戶時長回落至正常水平，但付費率、ARPU表現卻勝預期。「中國（遊戲玩家）付費率、ARPU比日本等發達國家低，過去一直在追趕，但因疫情勢頭反而加快，大家更願意付費、消費，我們看好騰訊未來在中國區遊戲收入。」

莊耀鴻又稱，騰訊遊戲儲備豐富，加上近年中國遊戲廠商漸重視「出海」，海外市場將成騰訊遊戲「另一條腿」。他指，騰訊去年第四季將Supercell併表，帶動網絡遊戲海外收入佔比升至兩成，成為「拐點」；現時騰訊在海外不單有Supercell、Riot Games等遊戲公司，亦與其他IP方（知識版權）合作，《PUBG Mobile》、《Call of Duty Mobile》的成功也印證騰訊研發能力已達全球標準，預計《英雄聯盟》手遊推出後，可將再拉動海外業務。

騰訊今日曾升1.7%，午後最新報551.5元，升0.9%，成交75億元。

詳細報道可參閱香港經濟日報文章：

科網牛市旗手 富瑞：行業邁新周期

吼龍頭科企 捕捉長期價值機遇

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