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【股神飲得杯落】比亞迪股價創新高　巴菲特持股12年勁賺185億

股樓投資 16:56 2020/07/13

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比亞迪（01211）首款搭載刀片電池轎車「漢」登場，刺激股價今日創歷史新高，最高見87.5元。股神巴菲特（Warren Buffett）在2008年入股比亞迪，陪伴比亞迪走過高低潮，持股12年大賺179億元。

據內地媒體報道，比亞迪在網上發布首款搭載刀片電池的新能源車「漢」，並使用華為的5G技術，比亞迪將該系列車型視為全球超安全智能新能源旗艦轎車、新能源汽車從電動化走向智能化的重要標誌。

相關文章：【大行點睇】花旗睇好吉利上30元　比亞迪過100元目標價重現

比亞迪股價今日大幅造好，股價最高曾衝上90元，創上市以來新高，收市報89.8元，大升16.2%，成交額27.5億元。

比亞迪股價大升，除了創辦人兼大股東王傳福最開心外，股神巴菲特（Warren Buffett）這位長情股東，也應該飲得杯落。巴菲特在2008年9月以每股8元，買入2.25億股比亞迪股份，作價18億元。比亞迪成爲他一生中投資的第二家中國公司，也是目前唯一持股並多次在公開場合力挺的中國公司。

相關文章：【iMoney港股分析】【巴菲特力撐】 從電動車到口罩都有 拆解比亞迪5大業務

僅僅投資一年後，比亞迪的股價瘋狂上漲近11倍來到2009年10月的87元，隨後幾年，股價又在大行的不斷唱衰中跌至2012年7月時最低的12元。終於，今日比亞迪股價衝上90元，以股神持有2.25億股計，12年來累計升幅10.25倍，勁賺185億元。

    
 

撰文 : 李兆明

香港股票 巴菲特 汽車 比亞迪股份（01211）

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