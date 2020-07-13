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【書展2020】書商轉攻網銷　料生意僅得書展3、4成

商業 13:59 2020/07/13

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星夜出版的出版經理謝文傑透露，網店優惠將會盡量接近書展，惟料網上銷情始終不如書展。（資料圖片）

因本港疫情再度爆發，貿發局今日(13日)正式宣布書展延期舉行。有書商認為當局的決定來得太遲，難助出版社減少損失。雖然不少書商轉攻網銷，但對期間生意不感樂觀。

貿發局剛公布書展延期，星夜出版已安排好應變措施。除了會在其他書局發售新書外，亦會轉攻於網上平台銷售，擬在數日內開售新書。

銷情不樂觀　料跌6、7成
其出版經理謝文傑透露，網店優惠將會盡量接近書展，惟料網上銷情始終不如書展。他指出：「生意有書展的3至4成已很滿足」，對今年新書銷情不太樂觀。由於過去星夜出版不算太積極推動網上書店，故他亦擔心是次的出貨、物流等各項安排，令顧客不滿；目前將會加派人手處理網銷事宜。

估計損失1至2萬元
對於書展延期的決定，謝文傑認為貿發局太遲下決定。他解釋，書展原訂於後日舉行，不少書商亦已安排好準備工作，包括運輸、設計、攤位佈置等。今日貿發局才決定書展延期，無助減少書商損失。作為中小型出版社，他估計是次損失達1萬至2萬元。

有關參展費用、延期時間表等詳細安排，謝文傑透露目前一概是未知之數。香港貿發局則指，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公佈。

【書展2020】書商斥貿發局遲遲不落實安排　已改於網上「書展價」預售新書

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記者：葉泳珊

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