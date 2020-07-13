【新股IPO】上周掛牌7新股　有幾多隻上市翌日走樣？

新股股價上上落落難捉摸，上周7隻新股同日掛牌，表現各異，不過今日已有4隻出現回吐，就如上周五（10日）首日掛牌風頭一無兩的歐康維視（01477）和思摩爾（06969），在今日上市第二日，股價已明顯出現回吐。先看歐康維視，今日最多曾跌至31.3元，較上日收市37元跌15%，高位36.3元亦跌1.9%，全日收報34.8元，跌5.95%；如果抽到該股的投資者星期五未沽出，以今日收市價計，蒸發了1,100元。

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至於「賺錢王」思摩爾，今日開市時衝上高位33.45元，惟後勁乏力，低見26.5元上市低位，及後反彈，收市報29元，跌6.45%；若首日未沽出，一手蒸發了2000元。此外，永泰生物（06978）今早開市升至全日高位16.42元後回軟，收市報15.24元，跌1.55%；正榮地產（06958）則收報5.6元，與上日收市價持平。

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不過，上周五唯一「破底」的中國蜀塔（08623）今日終吐氣揚眉，全日升10.6%，收市報0.24元。此外，內地廣告主提供海外線上廣告服務的虎視傳媒(01163)能承接上市的升勢，今日進一步大升34.6%，收市報1.44元；另由綠城中國（03900）分拆上市的綠城管理（09979），升勢不斷，全日升28.6%，收市報4.18元。

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