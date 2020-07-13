波蘭總統或險勝連任 史上投票率最高、得票差距最小的總統大選

▲ 據票站調查顯示，爭取連任的杜達，得票輕微領先對手、華沙市長恰斯科夫斯基，或可成功爭取連任。

五年一度的波蘭總統選舉第二輪投票結束，目前仍在點票中，據票站調查顯示，爭取連任的杜達，得票輕微領先對手、華沙市長恰斯科夫斯基。分析指出，這是自1989年以來，候選人差距最接近的一次總統大選，亦被視為決定未來與歐盟關係的關鍵。據報今次投票率達7成，創歷屆新高。

調查機構說，競逐連任的總統杜達（Andrzej Duda）得票50.4%，對手華沙市長恰斯科夫斯基得票49.6%，誤差為兩個百份點。官方結果會在當地時間周一（13日）公布。

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屬於保守派的杜達感謝投票給他的人，又說投票率據報接近70%，假如獲選舉官員確認，將會是波蘭總統選舉的最高紀錄。

分析指出，今次選舉被視為關乎波蘭未來，以及波蘭與歐盟關係的選舉。自杜達所屬的「法律與正義黨」上台執政後，波蘭推行司法改革，被歐盟批評是政治干預司法，雙方關係漸趨緊張。

杜達對手是親歐盟的恰斯科夫斯基，他表明假如當選，會運用總統權力，否決違反民主的法案。

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同性戀平權是兩位候選人另一分野。波蘭被指是歐洲各國中，同性戀平權情況最差的國家。恰斯科夫斯基曾支持爭取同性戀平權，而現任總統杜達則曾公開表示，認為同性戀平權是比共產主義更具破壞性的意識形態（LGBT rights were an "ideology" more destructive than communism）。若杜達勝出，意味著未來政府將繼續反對墮胎和同性戀平權。

英國廣播公司（BBC）分析指，這次總統大選是自1989年民主化運動、共產政權垮台以來，總統候選人得票最接近的一次，競爭十分激烈。由於選舉得票率含2%誤差，因此只要兩位候選人得票率相差少於1%，落選者可挑戰選舉結果。

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波蘭總統由兩輪選舉產生，任期五年，可連任一次。今年原定5月舉行的總統大選，因新型冠狀肺炎疫情關係，延至6月才舉行首輪投票。

記者：葉芷樺

