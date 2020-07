【波蘭大選】總統險勝連任 曾稱同性戀比共產更具破壞

▲ 據票站調查顯示,爭取連任的杜達,得票輕微領先對手、華沙市長恰斯科夫斯基,或可成功爭取連任。

5年一度的波蘭總統選舉第二輪投票已結束,爭取連任、屬保守派的杜達得票僅51.2%,險勝對手華沙市長恰斯科夫斯基,投票率據報為68.2%。分析指出,這是自1989年以來,候選人差距最接近的一次總統大選,亦被視為決定未來與歐盟關係的關鍵。

分析指出,今次選舉被視為關乎波蘭未來,以及波蘭與歐盟關係的選舉。自杜達(Andrzej Duda)所屬的「法律與正義黨」(Law and Justice,PiS)上台執政後,波蘭推行司法改革,被歐盟批評是政治干預司法,雙方關係漸趨緊張。

杜達對手是親歐盟的恰斯科夫斯基(Rafal Trzaskowski),他表明假如當選,會運用總統權力,否決違反民主的法案。

同性戀平權是兩位候選人另一分野。波蘭被指是歐洲各國中,同性戀平權情況最差的國家。恰斯科夫斯基曾支持爭取同性戀平權,而現任總統杜達則曾公開表示,認為同性戀平權是比共產主義更具破壞性的意識形態(LGBT rights were an "ideology" more destructive than communism)。若杜達勝出,意味著未來政府將繼續反對墮胎和同性戀平權。

英國廣播公司(BBC)分析指,這次總統大選是自1989年民主化運動以來,總統候選人得票最接近的一次,競爭十分激烈。由於選舉得票率含2%誤差,因此只要兩位候選人得票率相差少於1%,落選者可挑戰選舉結果。

波蘭總統由兩輪選舉產生,任期五年,可連任一次。今年原定5月舉行的總統大選,因新型冠狀肺炎疫情關係,延至6月才舉行首輪投票。

記者:葉芷樺