  • 33°C
香港時間 : 2020713日 (一) 17:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【波蘭大選】總統險勝連任 曾稱同性戀比共產更具破壞

環球社會熱點 15:53 2020/07/13

分享：

據票站調查顯示，爭取連任的杜達，得票輕微領先對手、華沙市長恰斯科夫斯基，或可成功爭取連任。

5年一度的波蘭總統選舉第二輪投票已結束，爭取連任、屬保守派的杜達得票僅51.2%，險勝對手華沙市長恰斯科夫斯基，投票率據報為68.2%。分析指出，這是自1989年以來，候選人差距最接近的一次總統大選，亦被視為決定未來與歐盟關係的關鍵。

美國城市月派4000派足2年 擬擴大基本收入計劃

【日本疫情】大阪亮「黃燈」警號 東京及鄰縣齊告急

分析指出，今次選舉被視為關乎波蘭未來，以及波蘭與歐盟關係的選舉。自杜達（Andrzej Duda）所屬的「法律與正義黨」（Law and Justice，PiS）上台執政後，波蘭推行司法改革，被歐盟批評是政治干預司法，雙方關係漸趨緊張。

杜達對手是親歐盟的恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski），他表明假如當選，會運用總統權力，否決違反民主的法案。

【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責

【美國疫情】日增5萬確診仍堅持復課 佩洛西批罔顧學童健康

同性戀平權是兩位候選人另一分野。波蘭被指是歐洲各國中，同性戀平權情況最差的國家。恰斯科夫斯基曾支持爭取同性戀平權，而現任總統杜達則曾公開表示，認為同性戀平權是比共產主義更具破壞性的意識形態（LGBT rights were an "ideology" more destructive than communism）。若杜達勝出，意味著未來政府將繼續反對墮胎和同性戀平權。

英國廣播公司（BBC）分析指，這次總統大選是自1989年民主化運動以來，總統候選人得票最接近的一次，競爭十分激烈。由於選舉得票率含2%誤差，因此只要兩位候選人得票率相差少於1%，落選者可挑戰選舉結果。

【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄

【美國疫情】特朗普屈服戴口罩 政府防疫指引急轉彎

波蘭總統由兩輪選舉產生，任期五年，可連任一次。今年原定5月舉行的總統大選，因新型冠狀肺炎疫情關係，延至6月才舉行首輪投票。

記者：葉芷樺

相關文章

【美國疫情】與特朗普不咬弦惹禍？白宮傳將疫情歸咎專家
今日
【美國疫情】與特朗普不咬弦惹禍？白宮傳將疫情歸咎專家
【南韓疫情】放寬口罩限購令 增加航班無懼輸入個案
2020/07/12
【南韓疫情】放寬口罩限購令 增加航班無懼輸入個案
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
2020/07/12
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人
2020/07/12
韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人
【新冠肺炎】世衛：病毒可空氣傳播 停留1小時後仍能傳染
2020/07/12
【新冠肺炎】世衛：病毒可空氣傳播 停留1小時後仍能傳染
傳染病 疫情 政治 選舉 同性戀 歐洲 波蘭 歐盟 總統大選

上一篇文章

美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家

下一篇文章

紓解疫情苦困靠耳朵 研究：流行曲節拍11年最輕快
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間17:00）
【印度疫情】「印度周潤發」確診 兒子媳婦同被感染
【印度疫情】「印度周潤發」確診 兒子媳婦同被感染
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？
【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？
韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人
韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人