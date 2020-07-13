【新股IPO】宏力、易和首日掛牌分別升.....

今日再有兩新股接力，宏力醫療（09906）和易和國際（08659）首日掛牌，雖未有爆升，但投資者仍有斬獲。其中，宏力醫療今早高開24%報到2.6元，惟欠承接，故掉頭回落，最低曾見2.25元，全日收市2.42元，較招股價2.1元，微升15%；成交5,222萬股，涉資1.28億元；以每手2,000股計，一手帳面賺640元。

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至於在創業板上市的易和國際，開市已高開65%報0.66元，午市升幅進一步拓大，曾見0.89元，全日收報0.76元，較招股價0.4元，升90%；成交5,740萬股，涉資4,186萬元；以每手5,000股計，一手帳面賺1,800元。

宏力醫療原本在上周五掛牌，惟因需時確定發售價等因素而推遲一個交易日掛牌。公司主要經營內地最大綜合性民營營利性醫院之一「河南宏力醫院」。今次上市共發售1.5億股，其中10%公開發售獲近14倍超購，一手中籤率僅10%。集資所得主要用作為擴建1期大樓提供資金、透過收購醫院擴展業務、還債、購買醫療設備、發展藥品供應鏈業務及招聘等。

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內地即棄塑料餐盒製造商易和國際，產品以「爵士兔」品牌或按非品牌方式銷售。上市共發售1.5億股，其中10%公開發售獲逾10倍超購，一手中籤率13%；集資所得主要用作購買新機器擴充產能和提高生產效率、加強設計生產和研發能力、以及設立第二個生產設施等。

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