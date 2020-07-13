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【科技抗疫】印度法院允許司法部門透過WhatsApp、Telegram 發傳票

科技 14:15 2020/07/13

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印度最高法院日前宣布，除了允許視像聽證會外，亦進一步核准司法部門可透過WhatsApp、Telegram來發送傳票或法院通知等訊息，並涵蓋傳真、電子郵件或其他即時通訊軟件。

新冠肺炎疫情繼續肆虐全球，根據印度當局最新數據顯示，當地累計病例已逾85萬宗。受疫情影響，部分公司被迫停業，不少服務受阻。印度最高法院日前宣布，除了允許視像聽證會外，亦進一步核准司法部門可透過WhatsApp、Telegram來發送傳票或法院通知等訊息，並涵蓋傳真、電子郵件或其他即時通訊軟件。

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據印度媒體報道，因應新冠肺炎疫情持續擴散，印度最高法院宣布將批准從即日起以WhatsApp、Telegram及電郵等方式傳遞發票或其他法律文件等，藉此取代過往由工作人員親自送遞的方式，減低病毒傳播風險。

WhatsApp是印度最受歡迎的通訊工具，估計現時當地有將近3億用戶使用。印度最高法院認為，在透過WhatsApp傳送法院通知或是傳票時，若出現了兩個藍色的勾勾，基於印度《證據法》（Evidence Act），即可證明對方已讀取文件。

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不過，有人就反對最高法院的決定，表示WhatsApp可允許用戶關閉「已讀取」的顯示功能，若然對方關閉有關功能，就無法作為已讀取的證據。印度首席大法官SA Bobde對此表示，當局將要求對方開啟WhatsApp中的已讀功能，若遭到對方拒絕，則仍可選擇透過電郵以及傳真等方式來發送傳票，而如何查看對方是否收到該訊息則將根據案件而作判斷。

此舉對印度的法律程序而言是非常重要的一步，不但改變舊有傳遞法院通知及傳票的方式，更可確保減少人與人之間的接觸。

責任編輯：施雯雯

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