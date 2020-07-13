美國城市月派4000派足2年 擬擴大基本收入計劃

▲ 美國加州有城市進行基本收入計劃，向低收入階層每月發放500美元（約3,900港元）的基本收入。

美國的新冠肺炎疫情持續，多州因疫情反彈要再次叫停解封，大量基層民眾失業，經濟陷入困境。但美國加州有城市一直進行基本收入計劃，向低收入階層每月發放500美元（約3,900港元）的基本收入。由於計劃反應良好，美國另外10個城市也打算推行有關計劃，在疫情下為低收入階層提供更多經濟保障。

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美國在新冠疫情的打擊下，向民眾派發1,200美元（約9,360港元）作為經濟刺激措施，又額外向失業者每周發放600美元（約4,680港元）。但有不少人認為短期發放現金無法幫助基層，桑德斯（Bernie Sanders）等民主黨人更提議，在疫情期間每月向每個家庭派1萬美元（約7.8萬港元）。

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美國CNBC報道，加州斯托克頓市（Stockton）早於2019年推出派錢計劃，向市内125名低收入居民每月提供500美元的收入，為期18個月。市政府會隨機選擇民眾提供款項，但居民必須為成年人，而且居住於市内每年家庭收入中位數低於4.6萬美元（約36萬港元）的社區。

由於新冠疫情持續，加上有慈善家贊助款項，該市決定延長計劃至24個月，將於明年1月發放最後1筆款項。

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由於斯托克頓市試行計劃的反應良好，包括洛杉磯、亞特蘭大等城市也有意仿效。連同斯托克連同在内，共有11個城市的市長組成聯盟，共同研究推行基本收入計劃。

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責任編輯：何穎兒