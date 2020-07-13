▲ 【日本疫情】大阪亮「黃燈」警號 東京及鄰縣齊告急

日本事隔10日，單日新增的新冠肺炎病例超過400宗。東京都繼續成為重災區，連續4天新增確診突破200人，鄰近的千葉縣和埼玉縣的確診也明顯上升。在野黨呼籲，東京等地再次頒緊急狀態。大阪府頒布「黃燈」警號，為解除緊急狀態以來的首次。

首相安倍晉三與經濟大臣西村康稔等官員，開會分析東京都疫情。有與會者透露，政府內部一致認為，雖然確診仍然呈上升趨勢，但重症患者並未增多。在野的立憲民主黨黨魁枝野幸男視察千葉市後，呼籲東京至少要再次頒布緊急狀態。

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在47個都道府縣中，累計確診病例破千的有6都道府縣，其中最嚴重的是東京都，其次為大阪府。第三至第六分別是神奈川縣、埼玉縣、北海道及千葉縣，除了北海道，其餘地方屬首都生活圈，與東京有密切的來往。

其中，千葉縣周日（12日）新增31人確診，大阪府新增32人，均為解除緊急狀態後最多。在大阪，全部新增病例都是輕症或無症狀患者，但令人擔憂的是，有超過一半病例的感染源頭不明。

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「大阪模式」是指大阪府自行設定的標準，一旦超出3個超標，就會在大阪市通天閣等知名地標亮起黃燈示警：

第一項是近7日感染源頭不明的平均確診病例，為前一周的逾2倍

第二項是近7日感染源頭不明病例超過10宗

第三項是近7天新增確診總數超過120人以上，而且近3日總數佔7日總數的一半以上

由大阪府周日公布的情況可見，第一項為2.16倍、第2項為13.29人、第3項為142人，均超出3項的標準，故由周日晚上8點起，市內知名地標已亮起黃燈。

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記者：鄧燕君