靈巧妙用每一吋 將空間活化功能大提升

時代變遷，無論地區發展及變化有多大，建築物裡的每個「屋企」仍然是我們最舒適、最溫暖的地方。不過，若「屋企」缺乏調整或保養，不單只令「屋企」內外出現老化及過時 ，而且會影響生活質素。成立於2008年的圓方設計室，致力為各行各業的商業工程、住宅工程、大小房屋或獨立別墅等項目提供「室內設計」和「工程承包」服務，其首席室內設計師鄧耀邦（Thomas）更為迎合現今都市人的生活需要，靈活巧妙地運用空間、調節室內光線、善用材質特性、以及著重個人風格喜好，成功將不少室內空間活化。

因應環境應用需要 強化使用者的「歸屬感」

曾於英國留學多年的Thomas，體會到文化融合與建築設計有莫大的關聯，而且每個地方都有它的深層意義，為讓身歷其境的使用者能夠更投入及更享受，Thomas巧妙運用設計技巧，從有限的空間及資源，將每處的運用及其意義都能盡現出來，Thomas分享說到：「在過往設計過的項目當中，我都會考慮到該處的環境應用，再進行設計！例如早前的國際學校項目中，便運用到不同特色的牆身設計，從而融合多元文化；而適度的燈光配置，令學生可在舒適環境下學習，從而提升學生的『歸屬感』，加強學生的學習興趣。」

▲ 國際學校項目

▲ 國際學校項目

▲ 列提頓道項目

▲ 列提頓道項目

靈巧運用資源 展示無限意念

另一方面，許多港人都是生活繁忙，每當辛勞一天返到屋企時，總希望得到舒適、輕鬆自在的感覺。Thomas正正體會到住戶所需，因此致力協助不同住戶，為他們設計心目中的家居！Thomas表示，屋內每處地方的採光度都很重要，尤其是舊樓，過時的間格會降低室內的光線，透過改變間格可令自然光適度地射入室內，令空間感大增。他更以早前於列堤頓道所設計的項目為例，並分享指出每種材質都會帶來不同的感覺，例如地板或牆身，他會比較喜歡用木紋設計，感覺予人輕鬆悠和的感覺，再加上不規則舖設效果，即可提升時尚感。Thomas亦強調在過往設計項目中，最著緊的重點元素，就是風格以及收納效能，他說：「要令人喜歡所住的地方，最重要是其設計風格也是住戶所喜歡的！而我們可透過材質及顏色的運用，再配合不同的傢私設計，特顯個人風格；另外，由於香港大部份新樓的空間都是偏細，所以收納功能亦很重要，善用屋內每吋空間，締造更多收納功能，便可為住戶解決『雜物多』的難題。」

(資料由客戶提供)