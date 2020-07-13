【限聚令收緊】香港新增52宗確診個案、單日本地感染新高　消息：或重新「限聚4人」

▲ 有消息指政府正商討是否重新實施3月限聚令4人防疫措施，料最快今晚公布。

本港新冠肺炎疫情反彈，港府今日（13日）公布新增52宗確診個案，41宗為本地確診個案，為疫情爆發以來錄得單日最多本地確診。由於多個本地感染個案湧現，部分甚至源頭不明，繼港府日前收緊社交距離措施、書展宣布延期，消息指政府高層正商討是否收緊防疫措施，特首林鄭月娥最快傍晚舉行記者會，料重推3月的限聚措施，例如公眾群組聚集人數上限4人，較現時50人的限制大為縮少。

港府上周四（9日）宣布周六（7月11日）起重新限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位，健身中心、卡拉OK及派對房間人數由16人收緊至8人，為期14日，至7月24日結束。

本地餐飲股普遍受壓，翠華 （01314） 全日跌1.6%，敘福樓 （01978） 跌逾2.7%。煌府母企首灃 （01703） 跌4.8%。

零售股則現分歧，謝瑞麟 （00417） 升3.5%，SOGO母企利福國際 （01212） 跌逾3.2%，莎莎 （00178） 則升0.8%，港視 （01137） 升逾3.3%，阿信屋母企CEC國際 （00759） 升逾8%。

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