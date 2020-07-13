【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉

本港新冠肺炎疫情反彈，港府今日（13日）公布新增52宗確診個案，41宗為本地確診個案，為疫情爆發以來錄得單日最多本地確診。由於多個本地感染個案湧現，部分甚至源頭不明，繼港府日前收緊社交距離措施、書展宣布延期，特首林鄭月娥再推出新防疫措施，包括餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食，食肆每桌限4人，周三起強制乘搭公共交通工具需要配戴口罩。

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【21:05】林鄭月娥記者會完結。

【21:03】限制餐廳是否諮詢過業界？林鄭月娥稱，雖然無諮詢，但今次限制令只維持7日，而非上次14日，會再作檢討。

【21:00】林鄭月娥指，要增加檢測能力不是容易，檢測費用來自防疫抗疫基金，會公開透明，兩家私人機構的檢測費用會低過目前本港檢測費用。

【20:58】被問到為何不禁止中午堂食，陳肇始解釋，防疫措施要有針對性，衡量過人們要上班，早餐及午餐都要食後，為鼓勵晚飯在家吃或買外賣，因此推出每晚6時至翌日早上5時不准堂食的防疫措施。

【20:56】食物及衞生局局長陳肇始指，公共交通工具有大量人流，而且是密閉的空間，因此一定要減低不戴口罩的風險，故施加強制配戴口罩令。

【20:54】林鄭月娥指，相信香港迪士尼樂園及海洋公園兩個主題公園好快會公布再次關閉，及已訂票的安排。

【20:52】林鄭月娥指，時序方面，7月7日起彬記群組爆發後，已做了第一波改善計劃，7月9日收緊社交距離措施，包括食肆只可接待60%食客，7月10日宣布中小學提早放暑假。

【20:50】林鄭月娥指，對於駿洋邨要交樓，故要安排滯留在外港人「有序回港」，曾考慮安排酒店作隔離檢疫，但做法不理想。

【20:49】林鄭月娥重申，並沒有說過過去兩日所發生的事令確診個案增加。

【20:45】民主派在過去周末舉行初選，林鄭月娥指，選舉在任何司法管轄區十分莊嚴，香港沒有初選，過去兩日發生；事件可能違反限聚令，亦可能違反私隱條例，接到非常多投訴。

林鄭月娥表示，如果證明到初選試圖干預選舉達成「35+」，或違反國安法。她強調，不是指初選違反國安法，但有必要作出警告。

【20:40】林鄭月娥指，承認限制營業會對商業構成影響，但考慮到社會接受程度及疫情，但現在是時候收緊。她補充，不容許食肆晚上6時後堂食，是過去未執行過，主要是因為社會的接受度不一。政府亦關注防疫措施對企業業務的影響，但政府仍會繼續提供資助支援計劃。

【20:38】被問及為何不直接禁止午飯時間堂食，陳肇始回應時指，主要是考慮到最近的疫情發展，部分是在食肆發生。她續指，若一刀切不容許食肆供應早餐及午餐，會造成很大干擾，政府亦要盡量維持平衡。

【20:35】陳松青指，乘客在交通工具上，港鐵付費範圍內必須戴口罩，若拒絕配戴口罩或離開車廂，可以實施第二級罰款5000元。

【20:35】罰則方面，任何人在登上公共交通工具時，包括港鐵已付車費區域，司機、營運商亦有權拒絕其進入公共交通工具，亦可要求其配戴口罩。

【20:34】食物及衞生局局長陳肇始表示，不戴口罩傳播風險高，個案很多來自食肆，禁止堂食是為了減低人流、聚集，不戴口罩風險。交通公共方面，最少有12個的士司機受感染，亦有確診者乘坐過的士，因此若不配戴口罩，對司機或乘客都有一定風險。上車前或乘車期間亦要一直配戴口罩。

【20:33】整體是促進病毒檢測，由於病毒可能會長期存在，未來可能會重新出入境，亦有可能要求市民提供檢測結果，因此檢測費用無可能長期維持高昂。

【20:32】現時最大問題是物流，正詳細安排物流工作安排，希望最快本周可提供服務，首批料會為安老院提供檢測。現時兩家期待引進的私營檢測機構，在深圳、澳門已做好大檢測量，因此有好大信心。

不過，亦不排除與香港機構合作，未來通關後檢測服務需求料會增加。

【20:30】期望引進私營的檢測機構，以有效減低市民需要自費做檢測的費用，而兩家內地檢測機構中，其中一家深圳機構已在香港開業，唯此前未在港提供檢測服務，希望減低私人檢測服務收費，另一家來自澳門，每日做超過1.5萬個測試。

【20:28】林鄭月娥指，目前口罩供應相當充裕，不但政府儲備、而且每月可取3000萬個口罩，重開啟用一次分發口罩予弱勢社群，亦是加大供應予老安院員工，簡單而言，那一個群組高危 政府會對其分發物資。

【20:27】先適用於高風險群組，包括4類：安老院員工（數萬名員工）、食肆員工、的士司機、物業管理員工，合計超過40萬人，相關病毒檢測費用由政府提供。

【20:26】私營機構方面，已成功接觸並安排到2間內地私營機構檢測，傾得七七八八，盡快可以開始每日做好多檢測設施。

【20:25】公營系統檢測料下月每日檢測個案能力可達8000宗。

【20:24】私營機構若無需要提供必要的公共服務，呼籲其盡量批准員工在家工作，希望加強社區檢測，從而找出隱性帶菌者、提早治療、隔離。

【20:23】公務員方面，認真考慮及參考上一階段在家工作經驗，但由於政府是提供公共服務的機構，一刀切的在家工作並不適合，會影響公共服務，因此容許公務員彈性上班及放飯，康文署亦已關閉；呼籲私人機構盡量讓員工在家工作。

【20:22】不少有關大型活動，一年一度很多人期待的書展亦需要取消，而且貿發局的展覽亦會取消或延後，六合彩重開都取消了。

【20:21】強制所有乘坐公共交通工具人士必須戴口罩，否則司機可拒載，生效日期為7月15日（周三）凌晨0時。

【20:20】第二是禁止群眾聚集規例，今次收緊回復4人。超過多過4個人聚集會被禁止，一些宗教場所亦會收緊。原本婚禮、宗教活動等豁免亦會一併取消。

【20:19】餐飲業要控制50%人，而且要控制少於4人，下午6時後至第二朝5點，不準堂食、只做外賣。同樣是7天，會不斷檢視情況

【20:17】因要滿足市民日常生活訴求，而且要顧及商業活動，早前因而放鬆，但鑑於目前疫情發展，要再收緊。12類表列處所要關閉7天。

【20:16】今日經行政會議制定新規，過去14日在高風險地區逗留的到港旅客，必須在登機前，必須出示證明，病毒檢測呈陰性，才能上機，否則航空公司要受罰。

【20:15】雖然抵港時在機場有病毒檢測，再做強制檢疫但對醫管局亦造成一定壓力。

【20:14】因此，剛才將原定明日召開的行政會議提前進行，首先是邊境措施。邊境措施︰雖然管控嚴格，仍有改善空間，上周已要求海員檢測，要求疫留海外港人有序回港。

【20:13】此輪疫情涉及的行業亦比較多，特別是經過半年守得好緊的安老院，亦首次出現感染，而且確診率相當高。另一方面是的士司機，由於流動好廣泛，因此傳染風險亦是十分高。

【20:12】７月６日至今共有253宗新增確診個案，平均每日超過30宗確診個案，是3月以來另一個新高。輸入個案71宗, 本地確診182宗，亦正是政府擔心的地方。當中約128宗是群組個案，茶餐廳、的士司機，但仍有54宗源頭未明，非常令人擔心，分布幾九龍東為主但也有其他地區。

【20:11】林鄭月娥指，最終能否壓制這一波疫情，最終需要市民萬眾一心

【20:10】林鄭月娥表示，一直採取張弛有道的措施，會聽取專家意見，或衛生防護中心意見，最終才有判斷，而防疫措施亦是果斷，寧緊莫鬆，今日公布的防疫措施會比以前更緊。

【20:07】行政長官林鄭月娥表示，香港的7月初變得嚴峻，過去6個月的抗疫成困得來不易，但疫情反覆是無可避免的成果，或要與疫情共存頗長時間，我們不能掉以輕心，亦不可過分擔心。

【20:05】林鄭月娥準備出來會見記者。

港府上周四（9日）宣布周六（7月11日）起重新限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位，健身中心、卡拉OK及派對房間人數由16人收緊至8人，為期14日，至7月24日結束。

本地餐飲股普遍受壓，翠華 （01314） 全日跌1.6%，敘福樓 （01978） 跌逾2.7%。煌府母企首灃 （01703） 跌4.8%。

零售股則現分歧，謝瑞麟 （00417） 升3.5%，SOGO母企利福國際 （01212） 跌逾3.2%，莎莎 （00178） 則升0.8%，港視 （01137） 升3.4%，阿信屋母企CEC國際 （00759） 升逾8%。

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