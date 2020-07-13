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【限聚令收緊】林鄭：餐飲業下午6時至明早5時不准堂食　周三起強制乘坐交通工具要戴口罩

金融經濟 20:25 2020/07/13

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消息指特首林鄭月娥將主持記者會交代收緊限聚令。

本港新冠肺炎疫情反彈，港府今日（13日）公布新增52宗確診個案，41宗為本地確診個案，為疫情爆發以來錄得單日最多本地確診。由於多個本地感染個案湧現，部分甚至源頭不明，繼港府日前收緊社交距離措施、書展宣布延期，消息指政府高層正商討是否收緊防疫措施，特首林鄭月娥晚上8點舉行記者會，料重推3月的限聚措施，例如公眾群組聚集人數上限4人，較現時50人的限制大為縮少。

【20:26】私營機構方面，已成功接觸並安排到2間內地私營機構檢測，傾得七七八八，盡快可以開始每日做好多檢測設施。

【20:25】公營系統檢測料下月每日檢測個案能力可達8000宗。

【20:24】私營機構若無需要提供必要的公共服務，呼籲其盡量批准員工在家工作，希望加強社區檢測，從而找出隱性帶菌者、提早治療、隔離。

【20:23】公務員方面，認真考慮及參考上一階段在家工作經驗，但由於政府是提供公共服務的機構，一刀切的在家工作並不適合，會影響公共服務，因此容許公務員彈性上班及放飯，康文署亦已關閉；呼籲私人機構盡量讓員工在家工作。

【20:22】不少有關大型活動，一年一度很多人期待的書展亦需要取消，而且貿發局的展覽亦會取消或延後，六合彩重開都取消了。

【20:21】強制所有乘坐公共交通工具人士必須戴口罩，否則司機可拒載，生效日期為7月15日（周三）凌晨0時。

【20:20】第二是禁止群眾聚集規例，今次收緊回復4人。超過多過4個人聚集會被禁止，一些宗教場所亦會收緊。原本婚禮、宗教活動等豁免亦會一併取消。

【20:19】餐飲業要控制50%人，而且要控制少於4人，下午6時後至第二朝5點，不準堂食、只做外賣。同樣是7天，會不斷檢視情況

【20:17】因要滿足市民日常生活訴求，而且要顧及商業活動，早前因而放鬆，但鑑於目前疫情發展，要再收緊。12類表列處所要關閉7天。

【20:16】今日經行政會議制定新規，過去14日在高風險地區逗留的到港旅客，必須在登機前，必須出示證明，病毒檢測呈陰性，才能上機，否則航空公司要受罰。

【20:15】雖然抵港時在機場有病毒檢測，再做強制檢疫但對醫管局亦造成一定壓力。

【20:14】因此，剛才將原定明日召開的行政會議提前進行，首先是邊境措施。邊境措施︰雖然管控嚴格，仍有改善空間，上周已要求海員檢測，要求疫留海外港人有序回港。

【20:13】此輪疫情涉及的行業亦比較多，特別是經過半年守得好緊的安老院，亦首次出現感染，而且確診率相當高。另一方面是的士司機，由於流動好廣泛，因此傳染風險亦是十分高。

【20:12】７月６日至今共有253宗新增確診個案，平均每日超過30宗確診個案，是3月以來另一個新高。輸入個案71宗, 本地確診182宗，亦正是政府擔心的地方。當中約128宗是群組個案，茶餐廳、的士司機，但仍有54宗源頭未明，非常令人擔心，分布幾九龍東為主但也有其他地區。

【20:11】林鄭月娥指，最終能否壓制這一波疫情，最終需要市民萬眾一心

【20:10】林鄭月娥表示，一直採取張弛有道的措施，會聽取專家意見，或衛生防護中心意見，最終才有判斷，而防疫措施亦是果斷，寧緊莫鬆，今日公布的防疫措施會比以前更緊

【20:07】行政長官林鄭月娥表示，香港的7月初變得嚴峻，過去6個月的抗疫成困得來不易，但疫情反覆是無可避免的成果，或要與疫情共存頗長時間，我們不能掉以輕心，亦不可過分擔心。

【20:05】林鄭月娥準備出來會見記者。

港府上周四（9日）宣布周六（7月11日）起重新限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位，健身中心、卡拉OK及派對房間人數由16人收緊至8人，為期14日，至7月24日結束。

本地餐飲股普遍受壓，翠華 （01314） 全日跌1.6%，敘福樓 （01978） 跌逾2.7%。煌府母企首灃 （01703） 跌4.8%。

零售股則現分歧，謝瑞麟 （00417） 升3.5%，SOGO母企利福國際 （01212） 跌逾3.2%，莎莎 （00178） 則升0.8%，港視 （01137） 升逾3.3%，阿信屋母企CEC國際 （00759） 升逾8%。

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