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【限聚令】消息稱今日本港新增至少50宗確診個案　政府傳最快今收緊防疫措施　餐飲股普遍受壓

金融經濟 15:44 2020/07/13

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有消息指政府正商討是否重新實施3月限聚令4人防疫措施，料最快今晚公布。

本港新冠肺炎疫情反彈，消息稱截至今日（13日）本港至少新增50宗確診個案。由於多個本地感染個案湧現，部分甚至源頭不明，繼港府日前收緊社交距離措施、書展宣布延期，有消息指政府高層正商討是否收緊防疫措施，實施3月限聚令4人防疫措施，料最快今晚公布。

港府上周四（9日）宣布周六（7月11日）起重新限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位，健身中心、卡拉OK及派對房間人數由16人收緊至8人，為期14日，至7月24日結束。

本地餐飲股普遍受壓，翠華 （01314） 現跌1.6%，敘福樓 （01978） 跌逾4%。煌府母企首灃 （01703） 跌1.6%。零售股則現分歧，謝瑞麟 （00417） 升3.5%，SOGO母企利福國際 （01212） 跌逾3%，莎莎 （00178） 則升0.8%，港視 （01137） 升逾3%，阿信屋母企CEC國際 （00759） 升逾6%。

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