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巴菲特險跌出全球十大富豪　排名被印度首富超越

環球政經 13:30 2020/07/13

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據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）截至上周四（9日）的資產淨值升至683億美元，首次超越股神巴菲特所有的679億美元，躋身全球第八大富豪，同時成為全球十大富豪中唯一的亞洲人。

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截至周一（13日），安巴尼以702億美元的資產淨值排行第九；巴菲特的資產淨值則為692億美元，排名第十，以30億美元勝過排名第十一的甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）。

安巴尼是印度信實工業集團（Reliance Industries Limited，RIL）董事長，該公司股價由3月份的低位反彈逾一倍，其移動網絡公司Jio Platforms最近數月獲包括Facebook、Intel及高通在內全球投資者逾150億美元注資。股價上漲後，安巴尼上月已躋身全球十大富豪行列，當時排名第九。

巴菲特在富豪榜上的排名進一步下跌，除了因旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）近期股價表現差強人意外， 亦因他近日向慈善機構捐贈29億美元。自2006年以來，巴菲特已陸續捐出價值逾370億美元的巴郡股票。

 

 

美元 巴菲特 股票

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