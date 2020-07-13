▲ 【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責

日本疫情持續惡化之際，沖繩縣兩個美國海軍基地更出現集體感染。日本當局表示，對於事件感到「震驚」（shocked），更質疑美軍有否採取足夠的措施，以防止新冠肺炎的擴散。

位於沖繩縣兩個美國海軍基地，近日共出現61宗新型冠狀病毒確診個案，其中38宗是位於普天間飛行場、23宗則位於漢森營。

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沖繩縣知事玉城康裕表示：

當沖繩民眾正盡自己最大的努力，阻止新冠肺炎的擴散之際，美軍之間卻出現集體感染，為此感到極度遺憾。

（It is extremely regrettable that the infections are rapidly spreading among US personnel when we Okinawans are doing our utmost to contain the infections）

玉城又指，自己被告知此事後感到「震驚」（shocked），又指當局「強烈質疑」美軍有否採取足夠的措施。

玉城表示，希望與美軍再就此事作多次會談。沖繩政府要求日本政府向美方施加壓力，包括要求美方提供確診者的詳細情況，並採取預防措施。

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此前，美國海軍陸戰隊只表示，在日本當地出現兩個感染群組，但未有透露確實數字，並指所有確診美軍正在隔離。

當地傳媒報道指，美軍為慶祝美國獨立紀念日（7月4日），曾在沖繩縣舉辦多場派對。當局呼籲民眾，倘曾與美軍接觸，而且身體感不適，需盡早到醫院接受檢查。

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責任編輯：楊心悅