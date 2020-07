▲ 【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責

日本疫情持續惡化之際,沖繩縣兩個美國海軍基地更出現集體感染。日本當局表示,對於事件感到「震驚」(shocked),更質疑美軍有否採取足夠的措施,以防止新冠肺炎的擴散。

位於沖繩縣兩個美國海軍基地,近日共出現61宗新型冠狀病毒確診個案,其中38宗是位於普天間飛行場、23宗則位於漢森營。

沖繩縣知事玉城康裕表示:

當沖繩民眾正盡自己最大的努力,阻止新冠肺炎的擴散之際,美軍之間卻出現集體感染,為此感到極度遺憾。

(It is extremely regrettable that the infections are rapidly spreading among US personnel when we Okinawans are doing our utmost to contain the infections)

玉城又指,自己被告知此事後感到「震驚」(shocked),又指當局「強烈質疑」美軍有否採取足夠的措施。

玉城表示,希望與美軍再就此事作多次會談。沖繩政府要求日本政府向美方施加壓力,包括要求美方提供確診者的詳細情況,並採取預防措施。

此前,美國海軍陸戰隊只表示,在日本當地出現兩個感染群組,但未有透露確實數字,並指所有確診美軍正在隔離。

當地傳媒報道指,美軍為慶祝美國獨立紀念日(7月4日),曾在沖繩縣舉辦多場派對。當局呼籲民眾,倘曾與美軍接觸,而且身體感不適,需盡早到醫院接受檢查。

