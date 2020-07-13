【科網狂潮】富瑞星級分析師莊耀鴻：行業踏新周期 下半年買大型科網股

▲ 富瑞亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻認為，互聯網行業正踏入類似2012至2014年的新周期，市場追捧「明日之星」及科網巨頭。

科網股在資金熱捧下，7月以來牛氣沖天，自6月起已率先唱好科網股的富瑞亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻認為，互聯網行業在疫情後正踏入新周期，更看好3大因素可支持騰訊 （00700） 遊戲業務前景。

莊耀鴻自6月起連環調升騰訊、阿里巴巴 （09988） 等多家科網企業目標價，比其他大行更進取，且相關股份均錄不俗升幅，成為本輪「科網牛市」旗手。他接受《香港經濟日報》獨家專訪時表示，不認為自己「太牛」，因科網行業正踏入類似2012年至2014年的新周期，市場追捧「明日之星」（rising stars）及科網巨頭。

騰訊，阿里巴巴、美團點評 （03690） 科企不斷尋頂。莊耀鴻稱，市場憧憬疫情後商家數碼化以及用戶行為習慣轉變，將為行業帶來結構性變化，尤其美團、拼多多（美︰PDD）、嗶哩嗶哩（美︰BILI）等被視為後起之秀，投資者願意給予這類股份溢價（premium）。至於股份會否回調，他認為，先決條件是要待疫情過去，市場發現消費者行為改變、數碼化未如想像中理想，才會發生。



下半年籲買大型科網股

莊耀鴻認為，踏入下半年，投資者應聚焦大型科網股（big cap），如阿里巴巴、騰訊、美團 （03690） 、京東 （09618） ，以捕捉長期價值機遇。

他稱，在中國互聯網行業，現時市場更看重基本面及投資回報率（ROI），並不希望公司「燒錢」，長遠而言行業龍頭有更多用戶，執行力較強，同時也有較佳往積。他續指，騰訊、阿里分別為遊戲、電商行業龍頭，而美團點評、京東的基本面正逐步改善，因此偏好幾間龍頭公司。

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詳細報道可參閱經濟日報文章：

科網牛市旗手 富瑞：行業邁新周期

吼龍頭科企 捕捉長期價值機遇

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