【港股牛市】生科股高位回吐壓力增 高位須防「抽水」暗湧

本港生物科技股繼續熱炒，上周五生科新股歐康維視生物 （01477） 及永泰生物 （06978） 首掛造好。不過投資者須留意生科板塊波動較大，歐康維視雖仍較招股價升逾倍，但已較高位回落近3成。另外，投資者亦須防生科板塊抽水潮湧現。

生科股仍受熱捧，尤其是新股市場，上周五港股7隻新股齊登場，其中兩隻是生物股。兩隻生物新股首掛都現佳績，歐康維視首日升1.5倍，每手帳面勁賺11,170元；永泰生物亦升40.7%，每手帳面賺4,480元。

生科新貴歐康維視 曾高位回落3成

不過，投資者須留意板塊向來波動，以歐康維視為例，該股於上周五高見43元，較招股價14.66元高1.9倍。惟其後升勢回落，當日收報37元，較高位回落14%。

今早歐康維視繼續下滑，曾跌16%低見31.1元。以今日低位計，較上周五已回落28%，即於上周五高位入貨的投資者要「捱價」。

另方面，港股市旺，即現抽水潮，抽手名單中亦不乏生科股。港股第二隻新科股、於2018年8月上市的百濟神州 （06160） 向主要股東折讓7.6%配股，淨籌160億元。消息拖累該股今早曾挫近7%，其後跌幅收縮，半日跌逾1%。

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百濟亞盛 趁市旺即抽水

於上周，另一生科半新股亞盛醫藥 （06855） 亦折讓7%配股籌近7億元。受配股消息拖累，亞盛股價上周現3連跌，累挫17%。值得留意的是，亞盛於去年10月才上市，至今不足9個月，便即再向市場抽水集資，而今次配股集資額近7億元，集資規模比上市集資額不足5億元還要高。隨着市旺抽水潮湧現，近期受捧的生科股份成為抽水的高危板塊。

上市公司於市旺時抽市場伸手集資作業務發展之用，屬市場的正常操作，而生科股近月受追捧，股價紛抽升，令生科股具抽水的條件。另外，生物股普遍處研發階段，需要不斷投放資源於研發開支，因而令生物股具誘因要趁股價高位即抽水。

自從2018年8月首隻生科新股歌禮 （01672） 上市以來，至今共有20隻生科股上市。不少股份上市以來已累積不少升幅，其中康希諾 （06185） 已較招股價累升逾10倍；2018年10月上市的信達生物 （01801） 亦上市以來累升3倍。20隻生科股中，共有7隻已累升逾倍，因而令生科股成旺市抽水的高危板塊。

責任編輯：錢家鋒