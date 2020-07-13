【美股期貨】道指期貨升逾百點　Tesla盤前升逾3%試1600美元

▲ 【美股期貨】3大指數期貨續上 道指期貨升逾百點

美股期貨上周五造好後，道指期貨今日續向上，道指期貨升逾100點。新冠肺炎疫情持續，美國已連續3日逾6萬宗新增病例，惟市場對治療新冠肺炎藥物方面研發前景樂觀。

【17：07】「全息AR第一股」微美全息（美︰WIMI）盤前續升近1倍，報29.01美元。微美全息上周五升2.8倍，收報14.63美元。

【16：20】Tesla（美︰Tsla）盤前升3.2%，報1596.01美元，上試1600美元水平。

Tesla下調運動型多功能車（SUV）Model Y售價3000美元，減價近6%，最新售價由49,990美元（38.7萬港元）起；分析師視減價為市場需求下降的訊號，亦有分析解讀Tesla行動是為了在疫情下爭取銷量。

【Tesla】美國Model Y減價3000美元谷銷量 本港Tesla概念股續漲

【16：09】道指期貨升115點，報26092點；標指期貨升12點，報3190點；納指期貨升50點，報10887點。

【12：00】道指期貨升151點，報26128點；標指期貨升14點，報3193點；納指期貨升43點，報10880點。

美股上周五造好，美國單日新增6.3萬宗確診，再創新高，美股早段低開後上揚，午後銀行股急升，道指重上26000關。道指曾升395點，最升369點，報26075點；標指及納指升32及69點，報3185及10617點。科技股強勢下，納指再創即市及收市新高，最高見10622點，為連續3日收市破頂。

道指上周五升369點港股ADR升59點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩