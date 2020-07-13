【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 金融經濟 13:26 2020/07/13 分享： 上海證交所上市的萬家上證50ETF（滬：510680）今早暫停交易1小時，截至上午10時30分復牌買賣，為熾熱的A股熾風掀起一陣不大不小的風波。股民爭相查詢A股ETF停牌所為何事之際，該隻ETF甫復牌即急挫一成跌停板，在A股各指數全綫上升市況下格外令投資者不安。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 2020/07/10 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 2020/07/09 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 2020/07/08 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 2020/07/07 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 2020/07/06 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） ETF產品 上海證券交易所 中國證監會 恒生指數 上海 上證50指數 股票 A股 香港股票 ETF 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入