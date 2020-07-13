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【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享）

金融經濟 13:26 2020/07/13

分享：

上海證交所上市的萬家上證50ETF（滬：510680）今早暫停交易1小時，截至上午10時30分復牌買賣，為熾熱的A股熾風掀起一陣不大不小的風波。股民爭相查詢A股ETF停牌所為何事之際，該隻ETF甫復牌即急挫一成跌停板，在A股各指數全綫上升市況下格外令投資者不安。

...

欄名 : 交易講場

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