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【書展2020】貿發局宣布書展延期　書商轉攻網銷（(附退票安排網址）

商業 12:58 2020/07/13

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港貿易發展局宣布，香港書展 (7月15至21日)及另外三個同期舉行的公眾活動: 香港運動消閒博覽 (7月15至21日)、教育及職業博覽 (7月16至19日)及創業日(7月16及17日)延期舉行。但未有公布未來的實際舉辦日期。

貿發局表示，特區政府在過去的周末進行商討，因應最新疫情發展，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制； 書展即使已採取不同的預防措施，亦難以追蹤接觸個案，所以應避免舉行。貿發局指，持有有效門票之人士，可申請退票，退票詳情請留意書展網站公佈。

書商轉攻網銷　但損失難料

有書商早有準備，如亮光文化於昨日(7月12日)已決定退展，改於網上同步預期新書，優惠與書展一樣。不過，負責人指難料最終生意可幫補多少。

另一書商點子出版 Idea Publication 昨天已在FB專頁公布，基於疫情惡化，決定嘗試將書展新書放到網店同步發售，更表示由於決定倉促，如網店有甚麼不足敬請見諒。

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記者：葉泳珊

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