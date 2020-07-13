【第三波疫情】社區大爆發 一文看清專家評香港疫情

近日香港爆發第三波疫情，各專家對現時疫情評論如下：

港大醫學院院長梁卓偉：

慈雲山及沙田屬地理高危群組，情況令人擔憂。他估計社區最少有50至60名隱形傳播者，而傳播鏈或一直未斷，呼籲盡快為九龍東的安老院舍盡快做大量檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良：

認為形勢不樂觀，形容為「火頭周圍都係」，而且大多找不到源頭，新群組更在不同屋邨出現。要阻止進一步社區大爆發，認為政府要立法強制巿民戴口罩，並進一步收緊食肆限枱令。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇：

出現第三波疫情屬預料之內，但情況比之前嚴重，更在老人院爆發令人擔心。他認為現時的群組爆發，是經公共交通傳至全港，並擔心公營醫療系統未必能應付。他提出觀察多5至7日，疫情惡化的話，嚴厲收緊防疫措施至3月時水平。

中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌：

這波疫情的傳播力強勁，一人可傳三至四人，而且很多個案的病源來歷不明，因此認為應盡快收緊防疫措施至今年3月前的水平，否則疫情可能大爆發。

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