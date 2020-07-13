【美國疫情】日增5萬確診仍堅持復課 佩洛西批罔顧學童健康

▲ 眾議院議長佩洛西指復課決定罔顧兒童健康，批評教育部長德沃斯更是疏忽職守。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，近一周每日新增個案平均約5-6萬，惟總統特朗普仍執意讓學生在秋季復課，更威脅會削減開始。教育部長德沃斯當地時間周日（12日）接受訪問時表示，一方面強調全國學校應該復課，另一方面指由各校區及州政府自己制訂計劃。眾議院議長佩洛西指有關決定罔顧兒童健康，批評教育部長德沃斯更是疏忽職守。

教育部長德沃斯(Betsy DeVos)在訪問中堅持讓學校在秋季復課，並強調，兒童感染新冠病毒的比率遠比成人為低，相信他們將病毒傳染給家人及教師的風險不大。

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德沃斯和總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）堅持讓學校在秋季復課，希望釋放家長的勞動力，以重振經濟，對特朗普在年底總統大選的選情或有幫助。特朗普較早前又威脅學校不肯復課，便會削減聯邦政府對這些學校的資助。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）批評，德沃斯的言論是疏忽職守、瀆職（ "dereliction of duty."），又批評她批評特朗普政府不顧兒童健康，執意復課的決定是無視科學、忽略（國家）管治的表現；並強調美國疾控中心（CDC）發出的復課指引，必須在全國層面強制執行。

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上周美國疾控中心發表的復課指引，包括讓學生桌保持6尺距離。特朗普曾在Twitter發帖批評，復課指引既嚴苛且昂貴。

記者：葉芷樺

