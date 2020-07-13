【港區國安法】香港美國商會：逾三成受訪美企考慮撤資或業務轉離香港

▲ 特首林鄭月娥屢稱國安法獲商界支持，但香港美國商會最新調查，顯示美資企業想法不太相似。

香港美國商會（AmCham）調查顯示，大部分於香港的美國公司憂慮「港區國安法」，主因擔心法例的覆蓋範圍和執法模棱兩可。有約48%受訪會員認為「港區國安法」對生意帶來負面影響，僅13%企業認為其對業務產生正面影響，而三分之一的公司長遠而言希望能將資產或業務轉移。

行政長官林鄭月娥曾多次公開指，港府與不少外國商會、商界組織會面，大多表示理解和支持港區國安法。

根據香港美國商會調查，就有65%的受訪者指出擔心法例的覆蓋範圍和執法模棱兩可，有6成則擔心影響香港司法系統的獨立性，並有一半受訪者擔心香港全球金融中心地位以及高度自治被侵蝕。另外，逾4成受訪者對香港經濟前景感到悲觀。

至於會否撤出香港，調查指約30%企業考慮中長期內將資金、資產或業務撤出香港，5%表示或在短期內撤離香港，但有逾6成則表示不會，皆因認為「港區國安法」可為香港經濟環境帶來穩定，有利營商，以及大灣區及中國內地的發展潛力。

香港美國商會調查於7月6日至9日進行，獲得183個回覆，即佔約15%會員。

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